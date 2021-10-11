The Weeknd стал послом доброй воли Мировой продовольственной программы ООН

Канадский певец The Weeknd присоединился к Всемирной продовольственной программе ООН в качестве посла доброй воли. Артист будет привлекать внимание к проблеме голода, передает Hypebeast.

«Мировая продовольственная программа ООН ежедневно выполняет неотложную и очень важную работу по изменению и спасению жизней, и я с энтузиазмом отношусь к решению проблемы голода в мире и помощи нуждающимся», — сказал Абель Тесфайе (настоящее имя The Weeknd).

The Weeknd вошел в длинный список мировых послов ООН, куда входят в том числе Майкл Корс, Кейт Хадсон и Анджелина Джоли.

За все время The Weeknd пожертвовал более 3 млн долларов нескольким организациям и гуманитарным миссиям. В последний раз исполнитель перечислил 1 млн долларов жителям Эфиопии, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в районе Тыграй. Средства поступили на счет Мировой продовольственной программы ООН.