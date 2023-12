«Тебе нужно вернуться домой»: вышел тизер-трейлер сериала по игре Fallout

В ролике девушка по имени Люси покидает убежище, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую пустошь снаружи. На своем пути она встречает мутировавших животных, разрушенные города, собаку-убийцу и Братство Стали. На фоне звучит песня Нэта Кинга Коула «I Don’t Want To See Tomorrow» — саундтрек к видеоигре Fallout 3.