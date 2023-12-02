«Тебе нужно вернуться домой»: вышел тизер-трейлер сериала по игре Fallout

В сети появился дебютный тизер-трейлер сериала «Фоллаут» по мотивам одноименной игры. Его релиз состоится 12 апреля 2024 года.
«Спустя 200 лет после апокалипсиса обитатели роскошных убежищ вынуждены вернуться в облученный адский ландшафт, оставленный их предками», — говорится в описании ролика.
В ролике девушка по имени Люси покидает убежище, чтобы исследовать опасную постапокалиптическую пустошь снаружи. На своем пути она встречает мутировавших животных, разрушенные города, собаку-убийцу и Братство Стали. На фоне звучит песня Нэта Кинга Коула «I Don’t Want To See Tomorrow» — саундтрек к видеоигре Fallout 3.
Действие сериала развивается в постапокалиптическом мире в 2077 году. После ядерной войны жители вынуждены жить в подземных бункерах, чтобы защититься от радиации, мутантов и бандитов.
Главные роли в «Фоллауте» исполняют Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Зелия Мендес-Джонс и Аарон Мотен. Создателями стали авторы «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.
О том, что они снимут сериал по Fallout, стало известно летом 2020 года. Тогда Джой и Нолан признались, что являются большими поклонниками игры и намерены передать атмосферу и характерный черный юмор в экранизации.
Производство проекта началось в 2022 году, режиссером пилотного эпизода стал сам Нолан. В качестве шоураннеров проектов выступили Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Кремниевая долина»).