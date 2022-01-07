Джонатан Нолан срежиссирует пилотный эпизод сериала по мотивам игры Fallout

Сценарист и продюсер Джонатан Нолан, работавший вместе со своим братом Кристофером Ноланом над картинами «Темный рыцарь», «Престиж» и «Интерстеллар», выступит режиссером пилотного эпизода сериала по мотивам игры Fallout. Об этом сообщил Deadline.

Производство проекта начнется в 2022 году. В нем примут участие в качестве шоураннеров Женева Робертсон-Дворет («Капитан Марвел») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»). Также над сериалом будут работать продюсеры Лиза Джой, Афина Уикхем, Тодд Говард и Джеймс Олтман.

Разработкой шоу займутся компании Amazon Studios, Kilter Films, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Кинопроект выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Когда именно планируется премьера, пока неизвестно.

Впервые Нолан попробовал свои силы в качестве режиссера в сериале CBS «В поле зрения». Также он поставил некоторые эпизоды «Мира Дикого Запада». Кинематографист продолжает руководить этим проектом, в котором выступает продюсером и сценаристом.

О том, что создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout, стало известно летом 2020 года. Тогда Джой и Нолан признались, что являются большими поклонниками игры и намерены передать атмосферу и характерный черный юмор в экранизации.

Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. За более чем двадцать лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.