перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Олимпиада без Северной Кореи, новый альбом The Weeknd и другие новости дня
18:46 дайджест
Уэс Андерсон экранизирует книгу Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара» 18:38
Александр Павлович Тимофеевский/Facebook
Умер поэт Александр Тимофеевский, написавший текст песни «Пусть бегут неуклюже» 17:29
Razer встроила игровой ПК Project Sophia в компьютерный стол. Посмотрите на первый прототип 16:52
Orda.kz: Нурсултан Назарбаев и его дочери покинули Казахстан 16:43
Руни Мара сыграет Одри Хепберн в новом фильме Луки Гуаданьино 15:59
IOWA и Nila Mania выпустили совместный клип на песню «Пусть боль уйдет» 15:52
Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из‑за пандемии и «враждебных сил» 15:17
Pacificpilotnzl/Unsplash
Air New Zealand стал самой безопасной авиакомпанией в мире. Российские перевозчики в топ-20 не вошли 14:43
Google Maps помог найти босса сицилийской мафии в Испании. Он скрывался от полиции 20 лет 13:59
Джонатан Нолан срежиссирует пилотный эпизод сериала по мотивам игры Fallout 13:58
На обложке Vogue впервые появилась восточноазиатская модель. Ей стала Чон Хо Ен из «Игры в кальмара» 12:59
Бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин умер от коронавируса 12:49
Apple TV/YouTube
Вышел новый трейлер фильма «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна 11:55
В России выявили 16 735 новых случаев COVID-19 11:38
В Башкирии вертолет с тремя людьми совершил жесткую посадку. Два человека погибли 11:29
В Алма-Ате загорелось здание ТРК «Мир» 10:51
С 1 марта автошколы должны будут предоставлять список учащихся в ГИБДД 10:06
The Weeknd/Instagram
The Weeknd выпустил новый альбом «Dawn FM» 9:39
Основные силы миротворцев российского подразделения ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан 8:54
Отключить рекламу

Джонатан Нолан срежиссирует пилотный эпизод сериала по мотивам игры Fallout

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:58

Сценарист и продюсер Джонатан Нолан, работавший вместе со своим братом Кристофером Ноланом над картинами «Темный рыцарь», «Престиж» и «Интерстеллар», выступит режиссером пилотного эпизода сериала по мотивам игры Fallout. Об этом сообщил Deadline.

Производство проекта начнется в 2022 году. В нем примут участие в качестве шоураннеров Женева Робертсон-Дворет («Капитан Марвел») и Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина»). Также над сериалом будут работать продюсеры Лиза Джой, Афина Уикхем, Тодд Говард и Джеймс Олтман.

Разработкой шоу займутся компании Amazon Studios, Kilter Films, Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks. Кинопроект выйдет на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Когда именно планируется премьера, пока неизвестно.

Впервые Нолан попробовал свои силы в качестве режиссера в сериале CBS «В поле зрения». Также он поставил некоторые эпизоды «Мира Дикого Запада». Кинематографист продолжает руководить этим проектом, в котором выступает продюсером и сценаристом.

О том, что создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по Fallout, стало известно летом 2020 года. Тогда Джой и Нолан признались, что являются большими поклонниками игры и намерены передать атмосферу и характерный черный юмор в экранизации.

Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. За более чем двадцать лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
драма
Чемпион мира
Ход шахматных королей от режиссера «Т-34»
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
Люди
Джонатан Нолан
Кристофер Нолан
Тодд Говард
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить