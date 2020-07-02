Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал по игре Fallout

Amazon Studios совместно с компанией создателей «Мира Дикого Запада» Лизы Джой и Джоны Нолана Kilter Films снимет сериал по мотивам компьютерной игры Fallout, сообщает The Hollywood Reporter.

Над проектом также будут работать геймдиректор третьей и четвертой частей Fallout Тодд Говард и глава издательства Bethesda Джеймс Олтман. Сценаристы шоу и дата выхода сериала неизвестны. Кроме того, не сообщается о том, когда проект поступит в производство. Предположительно, сериал будет выходить в онлайн-кинотеатре Prime Video.

По словам Джой и Нолана, они являются большими поклонниками оригинальной игры. «Каждая глава этой безумно богатой воображением истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьей и друзьями», — признались продюсеры. Они планируют передать атмосферу и характерный черный юмор игры в новом сериале.

По мнению создателей игры, именно Джой и Нолан смогут создать «правильную экранизацию». «В течение последних десяти лет мы искали способ перенести Fallout на экран. И с первого момента, когда мы говорили с Джонатаном и Лизой, стало ясно, что они и их команда в Kilter — это те, кто сможет сделать это правильно», — сказал Говард.

Fallout — серия постапокалиптических игр, первая часть которой вышла в 1997 году. За более чем двадцать лет были выпущены четыре части Fallout, не считая спин-оффов. События игры происходят в ретрофутуристической атмосфере будущего спустя сотни лет после ядерной войны.