Бывший вице-губернатор Петербурга призвал «выпроводить ЛГБТ из органов власти»

Бывший вице-губернатор Петербурга, экс-министр регионального развития России Игорь Албин заявил, что представителей ЛГБТ следует уволить из органов власти. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале решение Верховного суда РФ признать «движение ЛГБТ» экстремистским.
«Но есть одно обстоятельство, суд его не учел: ЛГБТ не организация, а ******** [оскорбление, которое используют в отношении гомосексуалов]! как их запретишь? Надо просто вернуть статью 121 УК РСФСР („Мужеложество“. — Прим. ред.). И дело за малым, выпроводить ЛГБТ из органов власти и госкорпораций. Даже трудно представить, сколько вакансий откроется для русских православных управленцев», — написал Албин.
«Это не просто содомский грех, это преступление против человеческого естества. Вспомните, друзья, историю, как Господь наказал Содом и Гоморру и другие города пятиградия, где сегодня Мертвое море!» — добавил он.
На вопрос «Ротонды», как он собирается определять представителей ЛГБТ во властных структурах, Албин заявил: «Есть кадровые службы, компетентные и правоохранительные органы. При наличии воли это легко установить».
30 ноября Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране. Процесс шел в закрытом режиме, поэтому неясно, какими мотивами руководствовался суд при запрете «движения ЛГБТ» и за какие именно нарушения будет грозить ответственность.
«В зоне риска административного или уголовного преследования может оказаться любой человек или любая группа людей за любое действие, которое может быть квалифицировано как поддержка, одобрение, оправдание запрещенного „экстремистского движения“ или участие в нем в какой бы то ни было форме, включая использование символики, ассоциированной с ЛГБТ», — пояснял РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.
В Верховном суде отмечали, что решение о запрете «движения ЛГБТ» вступило в силу немедленно, оспорить его невозможно, поскольку у движения нет юридического лица.