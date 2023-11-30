Дочь Владимира Соловьева о запрете ЛГБТ : «Оруэлла бы стошнило от перенасыщения»

В то же время она признавалась отцу Владимиру Соловьеву в любви и благодарила за «вдохновение и воспитание», но отказалась комментировать отношения с ним, чтобы не «подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег».



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