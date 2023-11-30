Дочь Владимира Соловьева о запрете ЛГБТ : «Оруэлла бы стошнило от перенасыщения»

Театральная режиссерка Екатерина Соловьева, дочь телеведущего Владимира Соловьева, выступила с критикой запрета ЛГБТ. Возмущенный пост появился в сторис её инстаграма*, обратило внимание издание «Верстка».
«Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот», — считает режиссерка.
«Даже Оруэлла бы стошнило от перенасыщения», — подчеркивает Соловьева.
Она также обратила внимание, что статья о домашнем насилии в России предполагает лишь административное наказание в отличие от статьи, по которой могут судить участников «движения ЛГБТ».
«Ни секунды скуки в этом дерьмовом шоу. Основные права человека? Не, не слышали», — продублировала постановщица на английском.
В своем аккаунте Соловьева часто критикует российских властей и ограничительные законы, призывает общество к толерантности, а также призывает донатить «Насилию. нет» и «ОВД-Инфо», отмечает «Верстка».
В то же время она признавалась отцу Владимиру Соловьеву в любви и благодарила за «вдохновение и воспитание», но отказалась комментировать отношения с ним, чтобы не «подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег».
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.
** «Насилию. нет» и «ОВД-Инфо» внесены министерством юстиции в список иностранных агентов