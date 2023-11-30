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Дочь Владимира Соловьева о запрете ЛГБТ : «Оруэлла бы стошнило от перенасыщения»

Максим Саблин
Сегодня в 19:45

Театральная режиссерка Екатерина Соловьева, дочь телеведущего Владимира Соловьева, выступила с критикой запрета ЛГБТ. Возмущенный пост появился в сторис её инстаграма*, обратило внимание издание «Верстка».

«Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот», — считает режиссерка.

Её удивило, что Верховный суд сегодня решил запретить деятельность «движение ЛГБТ» и игнорирует более агрессивные группировки, в частности, ХАМАС, представителей которой сотрудники Министерства иностранных дел принимали в Москве на прошлой неделе.

«Даже Оруэлла бы стошнило от перенасыщения», — подчеркивает Соловьева.

Она также обратила внимание, что статья о домашнем насилии в России предполагает лишь административное наказание в отличие от статьи, по которой могут судить участников «движения ЛГБТ».

«Ни секунды скуки в этом дерьмовом шоу. Основные права человека? Не, не слышали», — продублировала постановщица на английском.

В своем аккаунте Соловьева часто критикует российских властей и ограничительные законы, призывает общество к толерантности, а также призывает донатить «Насилию. нет» и «ОВД-Инфо», отмечает «Верстка».

В то же время она признавалась отцу Владимиру Соловьеву в любви и благодарила за «вдохновение и воспитание», но отказалась комментировать отношения с ним, чтобы не «подвергать опасности не только себя и своих близких, но и моих друзей и коллег».

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

** «Насилию. нет» и «ОВД-Инфо» внесены министерством юстиции в список иностранных агентов

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