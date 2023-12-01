Работодателей обязали проверять репродуктивное здоровье сотрудников

В 2024 году у работников должны будут оценивать их репродуктивное здоровье в рамках диспансерного наблюдения, передает ТАСС слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Ранее это не предусматривалось.
«Наблюдение на рабочем месте может быть организовано как медицинским подразделением самого работодателя во взаимодействии с близлежащей медицинской организацией, так и путем заключения с медорганизацией соответствующего договора», — сказала она.
В октябре Росстат опубликовал демографический прогноз до конца 2045 года. По его данным, к 1 января 2046-го население страны сократится до 138,77 млн человек.
В октябре ООН выяснила, что только треть стран уделила внимание репродуктивному здоровью женщин в национальных планах по борьбе с климатическим кризисом. В докладе организации говорится, что изменение климата усугубляет существующее неравенство, а ураганы и засухи повышают риск гендерного насилия и детских браков.