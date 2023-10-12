ООН: только треть стран уделяет внимание проблемам женщин, возникшим из‑за климатического кризиса

Фонд народонаселения ООН призвал правительства уделять больше внимания вопросам охраны здоровья и безопасности женщин в условиях климатического кризиса. Только треть стран обратились к этим темам в своих национальных планах по борьбе с изменением климата, передает The Guardian.
Согласно отчету, подготовленному совместно с Университетом Королевы Марии, 119 стран имеют планы по борьбе с климатическим кризисом, и только в 38 из них упоминается доступ к контрацепции и услугам по охране здоровья матерей и новорожденных. Тема насилия в отношении женщин поднимается лишь в 15 документах.
ООН впервые рассматривает климатические планы разных стран на наличие прямого воздействия кризиса на сексуальное и репродуктивное здоровье женщин по всему миру. Организация призывает не только к анализу, но и принятию дополнительных мер.
Газета пишет, что с повышением температуры воздуха и экстремальной жарой связаны осложнения во время беременности (например, появление гестационного сахарного диабета), ранние роды и увеличение числа мертворождений.
В докладе говорится, что климатический кризис усугубил существующее неравенство: в восточной и южной Африке тропические циклоны нанесли ущерб медицинским учреждениям, затруднив доступ к услугам по охране материнского здоровья и способствуя распространению болезней, передающихся через воду (к примеру, холера). Ураганы и засухи повышают риск гендерного насилия и детских браков, добавили в докладе, поскольку семьи в состоянии стресса меньше поддерживают дочерей и стремятся выдать их замуж.
Парагвай, Сейшельские Острова и Бенин в своих планах указали на необходимость создания устойчивых к изменению климата систем здравоохранения, позволяющих женщинам безопасно рожать детей и получать доступ к медицинским услугам. Девять стран, включая Сальвадор, Сьерра-Леоне и Гвинею, прописали меры по борьбе с гендерным насилием. Доминика (государство в Карибском море) единственная упомянула о противозачаточных средствах, перебои с поставками которых случаются из‑за стихийных бедствий.
Вьетнам — единственная страна, признающая, что детские браки чаще происходят во время кризисов, поскольку семьи стремятся снизить свое экономическое бремя. Советник Фонда народонаселения ООН и одна из авторок отчета Анджела Баскьери заявила, что «климат отбрасывает нас назад в борьбе за гендерное равенство».