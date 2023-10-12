ООН: только треть стран уделяет внимание проблемам женщин, возникшим из‑за климатического кризиса

В докладе говорится, что климатический кризис усугубил существующее неравенство: в восточной и южной Африке тропические циклоны нанесли ущерб медицинским учреждениям, затруднив доступ к услугам по охране материнского здоровья и способствуя распространению болезней, передающихся через воду (к примеру, холера). Ураганы и засухи повышают риск гендерного насилия и детских браков, добавили в докладе, поскольку семьи в состоянии стресса меньше поддерживают дочерей и стремятся выдать их замуж.