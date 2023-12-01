Продажи шаурмы в РФ за два года выросли почти на 100%. Цена на нее растет ниже темпов инфляции

Шаурма стала одним из немногих продуктов, цена на который в РФ растет ниже темпов официальной инфляции, сообщает 66.ru со ссылкой на анализ «Контур.Маркета». Продажи дёнеров стабильно увеличиваются уже пятый год.
В обзор попали более чем в 40 тыс. торговых точек по всей стране. В последние два года продажи шаурмы резко увеличились (на 96%): в 2020-м — на 22%, в 2021-м — на 11%, в 2022-м — на 86%, в 2023-м — на 10%.
Средняя цена продукта с 2019 года выросла с 203 рублей до 249. Шаурма с курицей ежегодно прибавляла от 3 до 5%, хотя официальная инфляция составляет 6–12% (исключением стал 2022-й, когда цены подскочили на 8%). Аналитики объясняют спрос доступностью и популярностью шаурмы с курицей: мясо птицы более дешевое, чем свинина или говядина.
В конце августа участники рынка предупреждали о росте цен на шаурму на 10–15% из‑за подорожания мяса курицы. За первые пять месяцев 2023 года сети отчитались о росте продаж шаурмы на более 50%.