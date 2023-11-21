Илон Маск подал в суд на Media Matters после обвинений в антисемитизме

Некоторые обвинения были связаны непосредственно с постами Маска. Например, в одном твите Маск назвал «суперстранным», что белым людям «не разрешено гордиться своей расой», а в другом — публично согласился с антисемитским постом, в котором еврейские общины обвиняются в разжигании «ненависти к белым». 20 ноября бизнесмен заявил, что, хотя он и горячо отстаивает свободу слова, антисемитизму нет места в его соцсети. В том же посте Маск пообещал подать жалобу в суд на Media Matters.