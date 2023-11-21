Илон Маск подал в суд на Media Matters после обвинений в антисемитизме

Илон Маск подал иск против компании Media Matters, которая обвинила соцсеть X в рекламе про-нацистского контента. Об этом сообщает Variety. По словам бизнесмена, либеральная исследовательская группа «сознательно и злонамеренно сфабриковала» неонацистские изображения рядом с промо-постами больших компаний в соцсети X.
«Это несерьезный иск, призванный заставить критиков X замолчать. Media Matter отвечает за правдивость своих публикаций и надеется на победу в суде», — заявил президент Media Matters Анджело Карузоне.
Согласно иску X, Media Matters стремится изобразить соцсеть Маска «как находящуюся во власти „националистических и антисемитских теорий заговора“». «Только в ноябре этого года Media Matters опубликовала более двадцати статей (и их количество увеличивается), унижающих X Corp. и Илона Маска — это вопиющая клеветническая кампания», — говорится в жалобе.
16 ноября издание Media Matters опубликовало материал о том, что реклама пяти крупных брендов — Apple, IBM, Bravo, Oracle и Xfinity — размещалась рядом с постами, которые «рекламируют Гитлера и его нацистскую партию» в X. Днем позже Media Matters заявили, что обнаружили рекламу компаний Amazon, NBA Mexico, Catalyst, Action Network и Club for Growth рядом с националистическими хэштегами «KeepEuropeWhite», «White Pride» и «WLM» («White Lives Matter»).
После публикации несколько крупных рекламодателей приостановили сотрудничество с X. В их числе — Disney, IBM, Lionsgate, Paramount Global, Comcast/NBCUniversal, Sony и Warner Bros.
Некоторые обвинения были связаны непосредственно с постами Маска. Например, в одном твите Маск назвал «суперстранным», что белым людям «не разрешено гордиться своей расой», а в другом — публично согласился с антисемитским постом, в котором еврейские общины обвиняются в разжигании «ненависти к белым». 20 ноября бизнесмен заявил, что, хотя он и горячо отстаивает свободу слова, антисемитизму нет места в его соцсети. В том же посте Маск пообещал подать жалобу в суд на Media Matters.