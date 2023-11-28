МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

В документе говорится о запрете на получение водительских прав, государственную регистрацию юрлиц и ИП, а также об ограничении в вождении автомобиля. Еще законопроект предполагает отказ в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав, открытии банковских счетов, переводе денег и заключении брака.