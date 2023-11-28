МВД предложило запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

МВД России предложило ввести несколько запретов и ограничений для нелегальных мигрантов в рамках режима контролируемого пребывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект ведомства.
В документе говорится о запрете на получение водительских прав, государственную регистрацию юрлиц и ИП, а также об ограничении в вождении автомобиля. Еще законопроект предполагает отказ в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительских прав, открытии банковских счетов, переводе денег и заключении брака.
В проекте закона МВД уточняется, что иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения сведений о нем в реестр. Основанием для этого может стать незаконное пересечение границы, истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство.
Контролируемые лица обязаны информировать о своем местонахождении, о смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. В случае нарушения их могут депортировать.
4 ноября стало известно, что МВД начнет снимать отпечатки пальцев у мигрантов в аэропортах Москвы. По словам начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, провести такой эксперимент предложило правительство столицы, мера должна помочь в борьбе с приезжими, которые попадают на территорию страны, поменяв информацию о себе.