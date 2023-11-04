МВД начнет снимать отпечатки пальцев у мигрантов в аэропортах Москвы

Для сравнения, проект «Если быть точным» писал , что в 2022 году в России были зарегистрированы 1,9 млн преступлений, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры. Ведомство не раскрывало статистику по 2023 году, однако замечало, что за первые 7 месяцев число преступлений снизилось на 2,3 процента, чем за аналогичный период годом ранее.