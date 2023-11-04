МВД начнет снимать отпечатки пальцев у мигрантов в аэропортах Москвы

Прибывающих в аэропорты Москвы мигрантов начнут снимать на камеру, также у них будут брать отпечатки пальцев, пишет ТАСС со ссылкой на начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентину Казакову.
По её словам, провести эксперимент предложило правительство столицы, мера должна помочь в борьбе с приезжими, которые попадают на территорию страны, поменяв информацию о себе.
«Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться (приезжие). И те „перевертыши“, как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию России», — сказала Казакова.
Она отметила, что посещающих Россию иностранцев заставляют сдавать отпечатки, фотографироваться и проходить медицинский осмотр с конца 2021 года. «Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тыс. преступлений», — отметила начальник главка. При этом, добавляет Казакова, в России находятся порядка 6,5 млн иностранцев, 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования
Для сравнения, проект «Если быть точным» писал , что в 2022 году в России были зарегистрированы 1,9 млн преступлений, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры. Ведомство не раскрывало статистику по 2023 году, однако замечало, что за первые 7 месяцев число преступлений снизилось на 2,3 процента, чем за аналогичный период годом ранее.
В октябре Следственный комитет Москвы возбудил на 22 уроженца Центральной Азии уголовные дела об уклонении от воинской службы. Более 80 мигрантов, получивших паспорт РФ, направлены на службу в вооруженные силы.
Две недели назад ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию.