Извинения Илона Маска, Мэттью Хили, Милы Кунис и Doja Cat, вероятно, были сгенерированы нейросетью

Я постоянно делал что‑то. И кое‑что у меня получалось, а кое‑что — нет. Но знаете что? Есть много вещей, которые я сказал, шуток, которые я пошутил, и, возможно, есть пара песен, которые я бы вернул назад, если бы у меня была такая возможность.