Извинения Илона Маска, Мэттью Хили, Милы Кунис и Doja Cat, вероятно, были сгенерированы нейросетью

Независимое исследовательское издание EarthWeb выяснило, что тексты извинений некоторых знаменитостей были созданы с помощью искусственного интеллекта. Речь идет об Илоне Маске, Эштоне Катчере и Миле Кунис, Doja Cat и других.
Обычно, когда звездам необходимо принести публичные извинения, над этим работает их команда по связям с общественностью. Для выявления возможных признаков неискренних извинений, написанных чат-ботом с ИИ, в исследовании использовались такие инструменты, как ChatGPTZero, Undetectable.ai, Copyleaks и Sapling.
Команда EarthWeb собирала извинения из постов и видеороликов и расшифровывала их содержание. Текст роликов просканировали четырьмя системами, а затем проанализировали на предмет вероятности использования ИИ.
Тиффани Гомас — 72% вероятности помощи ИИ
Женщина, видео с которой завирусилось летом в сети. На нем пассажирка American Airlines кричит на другого человека и уверяет, что он «ненастоящий». После инцидента Гомас принесла извинение, текст которого Sapling признал на 99% сгенерированным ИИ, а ChatGPTZero — на 45%.
Эрика Мена — 69% вероятности помощи ИИ
Звезда шоу «Любовь и хип-хоп: Атланта», уволенная из шоу после расистского высказывания в адрес своей коллеги Spice и агрессивного поведения, извинилась в официальном заявлении для TMZ.
«Хочу смиренно извиниться перед всеми, кого я обидела или оскорбила своим необдуманным поступком. Я намерена прислушаться к мнению тех, кого это задело, и буду работать над исправлением ситуации», — сказала она.
Скандальный ведущий своего же подкаста был вынужден извиниться в начале этого года за распространение твита с ложной информацией. В нем врач говорит, что никогда не пожалеет о вакцине от коронавируса, даже если выяснится, что она убьет ее.
Doja Cat — 50% вероятности помощи ИИ
Рэперша извинилась в начале ноября за то, что использовала свою страничку для насмешек над ее ненавистниками. «Эй, все, простите меня за это. Я не хотела никого обидеть. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было немного некрасиво. Я понимаю, что мои действия могли показаться довольно тревожными», — написала она.
Мэттью Хили — 25% вероятности помощи ИИ
В июле фронтмен группы The 1997 публично извинился за свои расистские и гомофобные высказывания по отношению к Ice Spice и Гарри Стайлзу. «Я не тот человек, который принимает все как должное. The 1975 — это группа, в которой много иронии. Например, песня „Love Me“ не имеет смысла, если только я не издеваюсь над собой.
Я постоянно делал что‑то. И кое‑что у меня получалось, а кое‑что — нет. Но знаете что? Есть много вещей, которые я сказал, шуток, которые я пошутил, и, возможно, есть пара песен, которые я бы вернул назад, если бы у меня была такая возможность.
Я хочу сказать, что я действительно делаю это все только потому, что хочу заставить вас, ребята, смеяться и чувствовать себя хорошо. Это то, что делает мое любимое искусство, и это то, что я пытаюсь сделать», — сказал Хили во время концерта.
Мила Кунис и Эштон Катчер — 24% вероятности помощи ИИ
В сентябре Кунис и Катчер извинились за письма в защиту актера Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования. «Мы осознаем боль, которую причинили письма в поддержку Дэнни Мастерсона. Мы поддерживаем жертв. В своей работе мы всегда поддерживали жертв и будем продолжать делать это в будущем», — заявили Катчер и Кунис.
Илон Маск — 23% вероятности помощи ИИ
Бизнесмен начал увольнять сотрудников, когда возглавил твиттер, что привело к ссоре между ним и дизайнером продуктов с дегенеративным заболеванием мышц, который не понимал, работает он еще в компании или нет. По его словам, по прошествии девяти дней руководитель отдела кадров соцсети так и не смог ответить ему на вопрос.
«Реальность такова, что этот парень не выполнял никакой реальной работы, оправдываясь тем, что у него инвалидность, которая не позволяет ему печатать, и одновременно вел бурную переписку в твиттере. Не могу сказать, что я испытываю к нему большое уважение», — написал тогда Маск.
Чуть позже бизнесмен принес свои извинения перед сотрудником за то, что «неправильно понял его ситуацию». «Мое мнение было основано на том, что мне сказали неправду. Он [дизайнер] может остаться в твиттере».