Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в защиту Мастерсона, осужденного за изнасилования

Кунис отметила, что письма составлялись для того, чтобы судья мог с ними ознакомиться, а не ради обесценивания показаний потерпевших и повторного травмирования их. «Мы бы никогда не хотели этого сделать, и нам очень жаль, если это произошло», — добавил Катчер. Кунис выразила сожаления тем, кто когда‑либо сталкивался с сексуализированным насилием.