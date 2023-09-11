Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в защиту Мастерсона, осужденного за изнасилования

Эштон Катчер и Мила Кунис опубликовали в инстаграме* извинения за письма в защиту актера Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования, сообщает Variety. Супружеская пара называла свою коллегу по сериалу «Шоу 70-х» «исключительным человеком» и «образцом для подражания».
«Мы осознаем боль, которую причинили письма в поддержку Дэнни Мастерсона. Мы поддерживаем жертв. В своей работе мы всегда поддерживали жертв и будем продолжать делать это в будущем», — заявили Катчер и Кунис. Актер рассказал, как семья Мастерсона обратилась к нему и жене с просьбой написать письма-характеристики, чтобы «представлять человека, которого мы знали 25 лет».
Кунис отметила, что письма составлялись для того, чтобы судья мог с ними ознакомиться, а не ради обесценивания показаний потерпевших и повторного травмирования их. «Мы бы никогда не хотели этого сделать, и нам очень жаль, если это произошло», — добавил Катчер. Кунис выразила сожаления тем, кто когда‑либо сталкивался с сексуализированным насилием.
Извинения актеров раскритиковала одна из жертв Мастерсона. Она назвала их видео «невероятно оскорбительным и обидным». «Я надеюсь, что они научатся радикальной ответственности и поймут, как важно самообразование, чтобы осознавать и сдерживать свои привилегии», — сказала она. Отдельно она упомянула утверждения Катчера, что он «работал с жертвами сексуальных преступлений».
Катчер и Кунис стали одними из более чем 50 человек, которые написали письма судье по делу Мастерсона, чтобы поддержать осужденного актера и коллегу по съемкам перед вынесением приговора. Катчер попросил суд принять во внимание его высокое мнение об обвиняемом, а Кунис характеризовала Мастерсона как «удивительного друга, доверенное лицо и прежде всего выдающегося старшего брата».
Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюремного заключения за изнасилование двух женщин, которые он совершил 20 лет назад. Жертвы актера заявили на суде, что он опоил их и жестоко надругался над ними, воспользовавшись их бессознательным состоянием.
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