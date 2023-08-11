Женщина, видео с которой завирусилось, рассказала, как повышенное внимание мешает ей жить

В прошлом месяце в сети завирусилось видео, на котором пассажирка American Airlines кричит на другого человека и уверяет, что он «ненастоящий». После этого женщина рассказала, что повышенное внимание из‑за инцидента мешает ей жить.
Оригинальный ролик был загружен в тикток 2 июля, но позже удален. Всего было несколько видео, снятых на борту самолета по маршруту Даллас — Орландо. «Я схожу с ума, и есть причина, по которой я схожу с ума. Но я говорю вам, этот ублюдок сзади ненастоящий», — кричала женщина, указывая пальцем.
«И вы можете сидеть в этом самолете, и вы можете, ***** [блин], умереть вместе с ним или нет. Я не собираюсь», — предупредила она. Из‑за этого рейс задержали: экипаж попросил пассажиров заново проверить свои сумки ради безопасности.
Газета New York Post выяснила, что 38-летнюю женщину зовут Тиффани Гомес, она работает менеджером по маркетингу и живет в Далласе. Она поговорила с Daily Mail о резонансе видео и популярности со знаком минус, которая мешает ее обычной жизни.
«Моя жизнь взорвана. Это пугает. Все становится вирусным — и все меняется. Они приходят к моему дому. Они наблюдают за моими соседями. Они просматривают мою почту»», — рассказала Гомес, но не уточнила, кто это делает.
The New York Post поделился документами полиции, в которых говорится, что в тот день на борту самолета Гомес поссорилась с родственниками и обвинила их в краже ее AirPods. «Женщина начала заявлять, что самолет небезопасен, и не хотела, чтобы самолет взлетал, считая, что судно не долетит до места назначения» — написано в документах. Гомес обвинили в срыве рейса, но под стражу не взяли.
Гомес не стала рассказывать, что произошло в тот день, и попросила людей воздержаться от суждений. «Никто не знает чужой истории, и никто не должен судить. Никто не знает, на что это похоже», — сказал она.