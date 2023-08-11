Женщина, видео с которой завирусилось, рассказала, как повышенное внимание мешает ей жить

The New York Post поделился документами полиции, в которых говорится, что в тот день на борту самолета Гомес поссорилась с родственниками и обвинила их в краже ее AirPods. «Женщина начала заявлять, что самолет небезопасен, и не хотела, чтобы самолет взлетал, считая, что судно не долетит до места назначения» — написано в документах. Гомес обвинили в срыве рейса, но под стражу не взяли.