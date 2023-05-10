Николас Кейдж снимется в продолжении «Оружейного барона»

В новой картине торговец оружием Юрий Орлов встретится со своим сыном Антоном. Антон пошел по стопам отца и тоже занялся контрабандой огнестрела, а еще он собирает армию наемников, чтобы чтобы участвовать в конфликтах США на Ближнем Востоке. Это приводит отца и сына к конфликту.