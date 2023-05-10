Николас Кейдж снимется в продолжении «Оружейного барона»

Николас Кейдж сыграет главную роль в фильме «Оружейные бароны» — сиквеле картины 2005 года. Об этом сообщает Variety.
В новой картине торговец оружием Юрий Орлов встретится со своим сыном Антоном. Антон пошел по стопам отца и тоже занялся контрабандой огнестрела, а еще он собирает армию наемников, чтобы чтобы участвовать в конфликтах США на Ближнем Востоке. Это приводит отца и сына к конфликту.
Эндрю Никкол («Шоу Трумана») вернется в режиссерское кресло и напишет сценарий, Николас Кейдж вновь сыграет Орлова, прототипом которого стал недавно освобожденный Виктор Бут, а Антона Орлова воплотит Билл Скарсгорд («Джон Уик-4»). Съемки планируют начать этой осенью.
«Этим персонажам еще многое предстоит исследовать, — сказал Никкол. — Платон сказал лучше всего: „Только мертвые видели конец войны“. Я с нетерпением жду возможности провести больше времени в компании очаровательного дьявола Юрия Орлова, который не является ни законнорожденным, ни законным в каком‑либо смысле».