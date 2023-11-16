14 ноября в сети стали появляться первые рецензии «Наполеона» Ридли Скотта. На Rotten Tomatoes рейтинг байопика о французском императоре составляет 62% при 50 отзывах, Metacritic дает ему чуть более высокую оценку в 69 баллов при 23 рецензиях.
Мировая премьера картины с Хоакином Фениксом в главной роли назначена на 22 ноября, поэтому пользовательские оценки пока недоступны.
За что хвалят
Главным достоинством новой картины Ридли Скотта критики называют грандиозную постановку батальных сцен, особенно воспроизведение битв при Аустерлице и Ватерлоо. В кадре с грохотом и свистом летят пушечные ядра, в какой‑то момент одно даже прилетает в великую пирамиду Гизы, массово гибнут лошади и люди, а армии в ужасе бегут с поля боя.
Похвалу также получил дуэт Хоакина Феникса и Ванессы Кирби. Например, автор статьи в The Independent называет получившегося Наполеона глубоко убедительным и притягательным, несмотря на все признаки деспота. Жозефина, которую играет Кирби, остроумна, чувственна и по-царски красива, а потому легко понять безумную очарованность императора, отмечает критик в The Hollywood Reporter.
За что критикуют
Журналистов удивил комедийный тон, с которым Скотт рассказывает историю жизни Наполеона. Главный герой одновременно чрезвычайно серьезен и так же глуп, что лишь выставляет напоказ его слабости. Ярче всего это подчеркивают постельные сцены, в которых он выглядит жалким и растерянным.
«Например, каждый раз, когда Наполеон хочет заняться сексом, он корчит глупую гримасу и говорит: „Ням-ням-ням“. И это очень смешно. За фильм примерно 100 раз кто‑то в лицо оскорбляет императора или спит с его женой. Любой другой на его месте мгновенно расправился бы с обидчиком, но Наполеон лишь восклицает что‑то вроде „Да будет так!“ и уходит по своим делам», — восхищается журналист Uproxx.
Главной проблемой фильма рецензенты считают неудачный сценарий Дэвида Скарпы, в котором уместились события всей жизни Бонапарта, от казни Марии Антуанетты до последних дней на острове Святой Елены. Торопясь рассказать все победы и неудачи императора, авторы не могут сделать повествование достаточно эмоциональным и драматичным, из‑за чего фильм может показаться вялым, скучным и плоским, уверен автор текста в THR.