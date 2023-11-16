«Например, каждый раз, когда Наполеон хочет заняться сексом, он корчит глупую гримасу и говорит: „Ням-ням-ням“. И это очень смешно. За фильм примерно 100 раз кто‑то в лицо оскорбляет императора или спит с его женой. Любой другой на его месте мгновенно расправился бы с обидчиком, но Наполеон лишь восклицает что‑то вроде „Да будет так!“ и уходит по своим делам», — восхищается журналист Uproxx.