«Come on за мной»: вышел трейлер последнего сезона «Внутри Лапенко»

Студия Medium Quality показала трейлер четвертого сезона «Внутри Лапенко». Он завершит сериал, а серии будут выходить во «ВКонтакте» с 4 по 8 декабря.
Последний сезон станет приквелом ко всей серии и расскажет о детских годах любимых персонажей. Молодые жители города Катамарановска столкнутся друг с другом в пионерлагере «Лисья горка», где их ждет лето, полное приключений и захватывающих событий. Трейлер демонстрирует зрителям рыцарский бой, погоню и перестрелку на лошадях и трюки на автобусах.
«Зрители познакомятся с наивным Инженером и его одноклассником недотепой Жилиным. Узнают, каким ребенком был Игорь Катамаранов, и как покорял сердца девушек роскошный первокурсник американского киноинститута Ричард Сапогов», — обещает синопсис.
«Станут свидетелями проделок местных хулиганов — братьев Стрельниковых и увидят рождение группы всех времен и достоинств „Багровый Фантомас“. Также нам раскроется главная тайна предыдущих сезонов — кто такая Особа! Существовала ли она на самом деле, и какие события заставили Инженера поселить ее в своих фантазиях», — говорится в описании.
В конце декабря прошлого года стало известно, что VK приобрел контрольный пакет (51%) студии Medium Quality креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова. Так они получили права на трансляцию сериала.
В октябре Дусмухаметова и ТНТ раскритиковал комик «Что было дальше» Алексей Щербаков. Артист поведал, что команда шоу была недовольна суммами, предложенными за переход на платформу «ВКонтакте», а потому самовольно отказалась сотрудничать с Medium Quality и заключила контракт с соцсетью на своих условиях. По его словам, теперь за выпуск он получает в 15 раз больше, чем прежде.