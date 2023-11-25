«Come on за мной»: вышел трейлер последнего сезона «Внутри Лапенко»

В октябре Дусмухаметова и ТНТ раскритиковал комик «Что было дальше» Алексей Щербаков. Артист поведал, что команда шоу была недовольна суммами, предложенными за переход на платформу «ВКонтакте», а потому самовольно отказалась сотрудничать с Medium Quality и заключила контракт с соцсетью на своих условиях. По его словам, теперь за выпуск он получает в 15 раз больше, чем прежде.