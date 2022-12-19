VK выкупил студию Medium Quality, которая снимает шоу «Что было дальше?» и сериал «Внутри Лапенко»

Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями сделки, рассказал, что Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет при выполнении некоторых условий. Другой собеседник подтвердил получение студией «инвестиций в производство новых шоу» и «жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам».