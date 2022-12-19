VK выкупил студию Medium Quality, которая снимает шоу «Что было дальше?» и сериал «Внутри Лапенко»

VK приобрел контрольный пакет (51%) студии Medium Quality креативного продюсера Comedy Club Production Вячеслава Дусмухаметова. Об этом сообщает пресс-служба интернет-холдинга.
«Сделка позволит VK усилить позиции на рынке видеоконтента за счет эксклюзивных шоу и совместных проектов, которые будут производиться специально для платформ „VK Видео“, „VK Клипы“ и других медиаресурсов холдинга», — говорится в сообщении. Сумма сделки не разглашается.
Medium Quality производит шоу «Что было дальше?», Roast Battle, «Я себя знаю!», «Блиц-крик», «Big Russian Boss Show», сериал «Внутри Лапенко», «Ошуительное хоу», «Созвон» и другие проекты.
Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями сделки, рассказал, что Дусмухаметов получит «значительную сумму на производство», а заключительная оплата доли в компании определится в течение нескольких лет при выполнении некоторых условий. Другой собеседник подтвердил получение студией «инвестиций в производство новых шоу» и «жестких KPI по ключевым метрикам, в том числе по просмотрам».
Переговоры начались до 24 февраля. Поначалу владелец студии хотел получить за актив несколько миллиардов рублей, но оценка даже тогда была сильно выше рынка, говорит источник издания.
«Для Medium Quality это возможность развивать производство, после того как YouTube фактически закрыл монетизацию в РФ, а для VK — возможность привлечь новую аудиторию», — считает собеседник издания.