«За выпуск получаем в 15 раз больше»: Алексей Щербаков о конфликте с продюсером ТНТ и уходе ЧБД в ВК

«Есть ощущение, что они [продюсеры, топы ТНТ] упустили момент, когда мы начали стоить дорого. На тебе максимально хорошо зарабатывают — и ты это знал, но человеческие отношения со Славой и с ТНТ были дороже. Мне же хватает? Хватает. Квартиру могу себе взять. Меня все время тыкали „поршем“ жены. Но как оказалось, на этот „порш“ можно было зарабатывать не два года, а неделю. Почему у 50 Cent гараж на 200 машин? Оказывается, такие же суммы и здесь, <…> но все наши деньги — там, [у ТНТ].