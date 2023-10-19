«За выпуск получаем в 15 раз больше»: Алексей Щербаков о конфликте с продюсером ТНТ и уходе ЧБД в ВК

Алексей Щербаков рассказал о конфликте с продюсером ТНТ Вячеславом Дусмухаметовым на подкасте Владимира Бухарова, обратил внимание The-Flow По его словам, переезд шоу «Что было дальше» во «Вконтакте» обусловлен этим и тем, что телеканал недоплачивали комикам.
Вместе с ведущим они начали обсуждать перестановки на ТНТ. Бухаров попросил его прокомментировать слухи о «жестком, крутейшем» контракте с каналом, хотя Щербаков поссорился с Дусмухаметовым.
Щербаков ушел из «Стендапа на ТНТ» и конфликтует с Дусмухаметовым из‑за недоплаченных денег
«„Стендап“ есть, меня там нет из‑за конфликта в Вячеславом. Я отбыл из „Стендапа“, мне там нельзя ничего… У нас не было ссоры, но было все понятно. Мы уведомили его, как хотим мы. Он уведомил как хочет он. Это в очередной раз не сошлось с нашими хотелками», — рассказал Щербаков.
Комик рассказал, что его уход из телепроекта означал, что ему больше нечего делать на телеканале. Ему предложили участие в реалити-шоу, но он отказался, так как его не устроила идея собираться в команду с другими селебрити. Однако он по-прежнему находится на контракте с ТНТ, который отрабатывает участием в «Лиге городов».
Щербаков затем подтвердил ведущему, что поводом для конфликта с Дусмухаметовым стал «Вконтакте». «Мы услышали сумму от Славы и потом услышали сумму, которую получил Слава за то, что отдаст нас всех вместе VK. И нам это сильно не понравилось. <…> За эксклюзив на полтора года, рекламы и [заказ на] 15 выпусков ЧБД он предлагал цену размером в моих пару концертов», — уточнил он.
«Есть ощущение, что они [продюсеры, топы ТНТ] упустили момент, когда мы начали стоить дорого. На тебе максимально хорошо зарабатывают — и ты это знал, но человеческие отношения со Славой и с ТНТ были дороже. Мне же хватает? Хватает. Квартиру могу себе взять. Меня все время тыкали „поршем“ жены. Но как оказалось, на этот „порш“ можно было зарабатывать не два года, а неделю. Почему у 50 Cent гараж на 200 машин? Оказывается, такие же суммы и здесь, <…> но все наши деньги — там, [у ТНТ].
И если бы мы не узнали, что такие деньги существуют, мы бы так и жили, работали. Если я брошу работу, через 2 года мои деньги кончатся. А это не должно быть так, учитывая, сколько мы сделали. Руслан Белый и Юля Ахметова должны быть долларовыми мультимиллионерами, рублевыми миллиардерами за то, что они сделали. <…>Насколько я знаю, этого нельзя про них сказать
Это не в Славе дело, это ко всему ТНТ, как будто бы, ко всем каналам. То же самое про КВН говорят: на них делают рейтинги, их все любят, а команды бомжуют — просто сосут. Это отвратительное явление. <…> Я сейчас могу за год зарабатывать, сколько зарабатывал бы со Славой 12 лет».
Команда ЧБД сняла выпуск с Хасбиком без ведома ТНТ и договора с ВК
«В итоге мы не заключили [эксклюзивный контракт с ВК]. Мы узнали про деньги, нам это не понравилось, решили делать всё сами
Это шоу не Славино, монтажеры и все сотрудники были не его. Слава это только контролировал, спонсировал и получал с этого. Всем внутри проекта занимались Макс и Даша Морозова. Их так же недооценивали, как и всех других», — говорит Щербаков.
Бухаров заметил, что, если так, то Дусмухаметов «круто устроился». «Вот в этом и дело», — согласился Щербаков.
Он пояснил, что команда долго обсуждала с продюсером условия, их позиции сильно не совпадали. Дусмухаметов отверг предложения работать с Okko, Иви или собственным сайтом, потому что от ВК уже «приехал квадриллион» утверждает комик. Тогда команда ЧБД решила разорвать отношения с телепродюсером и снять шоу самостоятельно.
«Мы сняли выпуск с той же командой, что и всегда, не было только Славы. Я думал, без него будет не то. А не поменялось ничего. Мы думали, что делать со снятым выпуском с Хасбиком — а мы его не для ВК сняли, как все думали». — говорит Щербаков.
При этом комик недооценивал популярность маскота UFC. «Его пригласил Тамби. Я не понимал его надобности, но мне начали закидывать, что он мировая звезда. Понятно, что качество контента — другой вопрос. <…> ДиКаприо его знает, Роналду его знает. Мы думали даже переозвучить выпуск, закинуть его [на Запад]», — говорит о госте артист.
Про «Вконтакте»
Команда ЧБД первоначально думала над собственным сайтом и скептично отнеслась к предложению «Вконтакте», представителей соцсети решили выслушать, «хотя, конечно, никому не хотелось» — ну шляпа, поделился Щербаков.
«Что касается плеера [VK] мне вообще плевать — я все новинки кино только там смотрю, там всё есть. „Контакт“ создан для порева, правильно? Все есть в *********** [высоком] качестве. Всю жизнь пользуюсь. Там всё есть: лента новостей, порнуха. Красота, лучшего дроч-сайта не существует», — смеется комик.
Бухаров заметил, что сам Щербаков тоже может стать жертвой пиратских сайтов. «У меня претензий нет, я только потом услышал о гадостях, что сайт сливал какие‑то переписки…», — ответил комик.
Ведущий говорит, что ВК продвигает контент с помощью комментариев, лайков и просмотров ботов, и даже заметил это на примере полутора миллионов просмотров на записи «Гонг-шоу» фестиваля стендапа «Панчлайн».
«Мы когда увидели просмотры на ЧБД, мы такие: „Вы, че, ******** [ушибленные]?“ В последний раз я видел, было 100 миллионов. Мне ***** [наплевать], я никому не обязан доказывать. Но Макс с Дашей почему‑то сокрушаются — они ходили разбираться, почему такие цифры, откуда они берутся. Там отвечали, что не знают, откуда они берутся. <…> Тебе хочется новый выпуск ЧБД? Какая тебе ******разница, где он. Хотя ютуб, конечно, в тысячу раз ****** [лучше] всего», — вспоминает Щербаков.
Сколько денег предлагает ВК
«Нам выкатилось предложение [от ВК], мы думали и сравнивали со собственным сайтом две-три недели и такие: „Давайте попробуем“. У нас согласовано некоторое количество выпусков для ВК за конкретный прайс без обязательств и других контрактов. Хотя он предлагался за очень большой прайс. Я думал месяца три, пока не перечитал перечень всей ***** [фигни], которую надо делать. И понял, что лучше деньги не буду получать, чем сидеть на каких‑то подкастах с Валей Карнавал, что‑то вести с амбассадорами VK.
Разница этой цены [за личный контракт] от цены Славы — 20 раз. Я бы сэкономил 20 лет жизни, если бы согласился [на сделку с ВК]. Но нам всем в рот надавал Влад Бумага, что там у него — это ********* [удивительно] за полтора года. И эту сумму он в мирное время на ютубе поднимал месяца за четыре, за полгода», — добавляет Щербаков и показал ведущему внушительную цифру на экране телефона.
Бухаров спросил, во сколько раз увеличился заработок комика от договора с ВК.
«За выпуск — примерно раз в 15. Меня все устраивает. Посмотрел выпуск с Ярушиным и Гуфом — ничего не тормозит, и это бесплатно. Если бы мы стали выпускать на платной платформе, словили бы хейт. Мы выложили бесплатно для людей, заработали себе больше. Смотрите как раньше, даже рекламы нет. Ты включаешь — с первой секунды твой любимый классный ЧБД, все ******* [классно]», — делится Щербаков.
Бухаров заметил, что комик не упоминал варианта остаться на ютубе. «Самый неправильный вариант [из интернета]: „Монетизацию закрыли, поэтому пропало ЧБД“. Вы ******** [идиоты]? Посерьезнее ситуация случилась, из‑за которой на время пропал развлекательный контент. Пусть на время, возможно, было бы ******навсегда и показать тем самым… Но была принята нормальная точка воздержания от этого всего, и [шоу] запущено заново», — отметил Щербаков.
Говоря об уходе с ютуба. он назвал причиной уменьшение числа рекламодателей, а также то, что каналом Medium Quality по-прежнему владеет Дусмухаметов и что затраты на развитие нового заставили команду работать в ноль. Он также отметил, что ВК пришли в момент, когда команда рассматривала запуск отдельного сайта с продажей подписки на контент.