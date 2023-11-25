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В 2023-м около 63 тыс. россиян сообщили в МВД о получении гражданства и ВНЖ в других странах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:56

Около 68 тыс. россиян получили гражданство или вид на жительство других государств в январе — сентябре 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. За этот же период прошлого года показатель был в два раза меньше.

Данные МВД основываются на уведомлениях россиян о получении гражданства других стран (38 тыс. человек) или ВНЖ (30 тыс.). Чаще всего россияне получали гражданства и ВНЖ в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США.

В ведомстве напомнили, что гражданин должен обязательно сообщить МВД о получении гражданства или ВНЖ, иначе ему грозят административная (штраф от 500 до 1000 рублей) или уголовная (штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы до 400 часов) статьи.

В 2022 году Турция выдала большинство ВНЖ россиянам (153 тыс.). Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что власти готовы ускоренно предоставлять гражданство россиянам, поскольку в стране «не хватает рабочей силы».

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Александр Вучич
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