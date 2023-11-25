В 2023-м около 63 тыс. россиян сообщили в МВД о получении гражданства и ВНЖ в других странах

Данные МВД основываются на уведомлениях россиян о получении гражданства других стран (38 тыс. человек) или ВНЖ (30 тыс.). Чаще всего россияне получали гражданства и ВНЖ в Израиле, Турции, Армении, Германии, ОАЭ, Украине, Испании, Финляндии, Казахстане, Грузии, на Кипре и в США.
В ведомстве напомнили, что гражданин должен обязательно сообщить МВД о получении гражданства или ВНЖ, иначе ему грозят административная (штраф от 500 до 1000 рублей) или уголовная (штраф до 200 тыс. рублей либо обязательные работы до 400 часов) статьи.
В 2022 году Турция выдала большинство ВНЖ россиянам (153 тыс.). Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что власти готовы ускоренно предоставлять гражданство россиянам, поскольку в стране «не хватает рабочей силы».