Парламент Сербии увеличил срок действия ВНЖ с года до трех лет

За первую половину 2023 года Сербия выдала иностранцам 24 785 разрешений на работу — на 1000 больше, чем за весь 2021 год. В 2022-м было выдано 35 168 разрешений. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что власти готовы ускоренно предоставлять гражданство украинцам и россиянам, поскольку в стране «не хватает рабочей силы».