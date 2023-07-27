Парламент Сербии увеличил срок действия ВНЖ с года до трех лет

Парламент Сербии одобрил поправки к законам об иностранцах и их трудоустройстве, сообщает Nova ekonomija. Иммигрантам предлагают выдавать вид на жительство в стране одновременно с разрешением на работу: это называется «единое разрешение», которое можно получить в МВД.
Максимальный срок действия ВНЖ будет увеличен до трех лет с текущего одного года, а постоянный вид на жительство в Сербии — через три года проживания вместо пяти.
Nova ekonomija отмечает, что «единое разрешение» упростит процесс работникам и работодателям, самозанятые смогут подать документы через сербский единый портал.
За первую половину 2023 года Сербия выдала иностранцам 24 785 разрешений на работу — на 1000 больше, чем за весь 2021 год. В 2022-м было выдано 35 168 разрешений. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что власти готовы ускоренно предоставлять гражданство украинцам и россиянам, поскольку в стране «не хватает рабочей силы».