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Наибольшее число ВНЖ в 2022 году Турция выдала россиянам

Виктория Шанина
Сегодня в 09:32

В 2022 году Турция выдала большинство видов на жительство россиянам. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по миграции страны.

ВНЖ в Турции за прошедший год получили 153 тыс. граждан России. Большинство из них (132 тыс.) получили туристический вид на жительство, который выдается на короткий срок до года.

На втором месте в списке иностранцев, получивших наибольшее число видов на жительство, оказались граждане Ирака (131 тыс. человек), а следом идут сирийцы (100 тыс. человек). Граждане Украины за 2022 год получили 47 тыс. ВНЖ.

Всего в Турции с видом на жительство в 2022-м находилось более 1,35 млн человек. Максимальное число иностранцев зарегистрированы в Стамбуле — более 706 тыс. человек, а также Анталье — более 158 тыс.

По сравнению с 2021 годом число легально проживающих иностранцев в Турции выросло незначительно — на 40 тыс. человек.

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