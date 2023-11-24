Бейонсе размышляет о материнстве в трейлере своего фильма «Renaissance»

В новом ролике певица рассказывает о роли матери троих детей и размышляет о том, как быстро проходит время. «Время — мое самое большое препятствие. Невозможно не осознавать, как быстро оно проходит, когда смотришь на мир глазами своих детей», — говорит в видео Бейонсе.