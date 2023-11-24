Бейонсе размышляет о материнстве в трейлере своего фильма «Renaissance»

В сети появился последний трейлер фильма Бейонсе «Renaissance: A Film by Beyoncé». Его премьера состоится 1 декабря.
В новом ролике певица рассказывает о роли матери троих детей и размышляет о том, как быстро проходит время. «Время — мое самое большое препятствие. Невозможно не осознавать, как быстро оно проходит, когда смотришь на мир глазами своих детей», — говорит в видео Бейонсе.
В трейлере можно увидеть не только членов семьи певицы: родителей, детей и Jay Z, — но и Кендрика Ламара, Destiny’s Child, Megan Thee Stallion и других звезд и друзей Бейонсе.
Грядущая картина расскажет о туре «Renaissance World Tour» — с момента задумки до открытия в шведском Стокгольме и финала грандиозного шоу в штате Миссури.
Альбом Бейонсе «Renaissance» вышел в июле 2022 года. Он стал седьмым студийным альбомом певицы и первым с далекого 2016-го, когда свет увидел «Lemonade».
Пластинка установила рекорд по стримам в Spotify. 29 июля (в день релиза) его послушали 43 млн раз — это лучший показатель для альбомов женщин-исполнительниц за 2022 год.