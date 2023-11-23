Билл Гейтс поделился любимыми нехудожественными книгами 2023 года

Билл Гейтс выложил список любимых нехудожественных книг, прочитанных в 2023 году. К каждому произведению бизнесмен оставил рекомендацию, почему с ним стоит познакомиться.
Первым, что порекомендовал Гейтс, стала книга лауреата Пулитцеровской премии, американского ученого-онколога индийского происхождения Сиддхартхи Мукерджи «Песнь клетки». Затем миллиардер посоветовал исследование «Не конец света» специалистки по обработке данных Ханны Ричи, в котором она анализирует состояние экологии. «Изобретение и инновация» чешско-канадского ученого Вацлава Смила, с которым Гейтс лично обсуждал технологический прогресс, идет следующей. Напоследок Гейтс порекомендовал онлайн-лекции профессора по экономике Тимоти Тейлора.
Гейтс написал, что недавно посмотрел сериал «Весь невидимый нам свет» от Netflix, а также прочитал одноименный роман Энтони Дорра. «Я прочитал книгу, и это потрясающе, иногда адаптация любимой книги может разочаровать. Здесь все не так — сериал ничуть не хуже», — поделился он.
Заодно Гейтс собрал праздничный плейлист, куда вошли классические и современные композиции авторов из США и со всего мира. Туда вошли хиты Мадонны, Дэвида Боуи, Пола Маккартни, Стиви Уандера, Боба Дилана и группы The Beach Boys.