Билл Гейтс поделился любимыми нехудожественными книгами 2023 года

Гейтс написал, что недавно посмотрел сериал «Весь невидимый нам свет» от Netflix, а также прочитал одноименный роман Энтони Дорра. «Я прочитал книгу, и это потрясающе, иногда адаптация любимой книги может разочаровать. Здесь все не так — сериал ничуть не хуже», — поделился он.