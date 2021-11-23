«Я вернулся к книгам, которые бы мне понравились в детстве»: 5 любимых книг Билла Гейтса в 2021 году

По традиции в конце года Билл Гейтс делится пятью любимыми книгами из тех, которые он успел прочитать за последние 12 месяцев. В новой подборке бизнесмен собрал романы Энди Уира, написавшего «Марсианина», Джеффа Хокинса — автора теории работы мозга на основе модели «память-предсказание», главреда Time Уолтера Айзексона и других современников. Пересказываем рекомендации Гейтса. «Когда я был ребенком, я был одержим научной фантастикой. Мы с Полом Алленом потратили бы бесчисленное количество часов на обсуждение оригинальной трилогии Айзека Азимова „Основание“. Я прочитал каждую книгу Эдгара Райса Берроуза и Роберта Хайнлайна. В этих историях для меня было что‑то настолько захватывающее, что раздвигало границы возможного», — пишет Билл Гейтс в своем блоге. По его словам, с возрастом в его жизни стало больше научно-популярной литературы — бизнесмену более актуальным стали казаться знания о реальном мире. Но в последнее время он вернулся к книгам, которые нравились ему в детстве. В свою рождественскую подборку Гейтс включил как пару фантастических, так и две научно-популярные книги. А еще в ней можно найти роман, который заставил его «взглянуть в новом свете на одну из самых известных фигур истории». «Тысяча мозгов: Новая теория интеллекта» Джефф Хокинс

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Хокинс — нейробиолог и сооснователь компании по производству персональных компьютеров Palm Computing. В книге «Тысяча мозгов: Новая теория интеллекта» он представляет новую теорию о работе мозга и искусственного интеллекта. Вместе со своей командой Джефф Хокинс обнаружил, что мозг использует картографические структуры для построения модели мира, но не одной, а сотен тысяч различных моделей всего, что мы знаем. Это открытие позволяет Хокинсу ответить на важные вопросы о том, как люди воспринимают мир и как формируется мышление. «Если вам интересно узнать больше о том, что может потребоваться для создания настоящего искусственного интеллекта, эта книга предлагает увлекательную теорию. Хокинс, возможно, наиболее известен как сооснователь PalmPilot, но он потратил десятилетия, размышляя о связях между нейробиологией и машинным обучением, и нет лучшего введения в его мышление, чем эта книга», — пишет Билл Гейтс. «Проект „Да здравствует Мария“» Энди Уир

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Наибольшую популярность Уир получил благодаря роману «Марсианин» и его экранизации 2015 года режиссера Ридли Скотта. Гейтс отметил, что, как и большинство людей, впервые познакомился с творчеством Энди Уира благодаря этой книге, однако новые его работы привлекают не меньше. «Его последний роман — это дикая история о школьном учителе естествознания, который просыпается в другой звездной системе, не помня, как он туда попал. Остальная часть истории посвящена тому, как он использует науку и технику, чтобы спастись. Это веселое чтиво, и я осилил его всего за один уик-энд», — поделился автор подборки. «Взломщица кода» Уолтер Айзексон

В бестселлере «Взломщица кода» журналист и писатель Уолтер Айзексон рассказывает об одной из создательниц технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 и лауреате Нобелевской премии по химии Дженнифер Доудне. Книга посвящена генной инженерии и влиянии новых технологий в области генетики на будущее человечества. «Система редактирования генов CRISPR является одним из самых крутых и, возможно, самых значимых научных прорывов последнего десятилетия. Я знаком с этим из‑за моей работы в фонде — мы финансируем ряд проектов, которые используют эту технологию. Но о многом я узнал именно из этой всеобъемлющей и написанной доступным языком книги. <…> Айзексон хорошо справляется с освещением наиболее важных этических вопросов, связанных с редактированием генов», — рассказывает Гейтс. «Клара и Солнце» Кадзуо Исигуро

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В центре сюжета — история андроида по имени Клара, которая едва появилась на свет. Ее судьба будет зависеть от того, кто ее купит. Роботу предстоит узнать, что такое семья, преданность, дружба и человечность. Билл Гейтс сказал: «Мне нравятся хорошие истории о роботах, и роман Исигуро про искусственную подругу больной молодой девушки не является исключением. Хотя это происходит в антиутопическом будущем, роботы не являются силой зла. Вместо этого они служат компаньонами людей. Эта книга заставила меня задуматься о том, как может выглядеть жизнь с суперинтеллектуальными роботами и будем ли мы относиться к такого рода машинам как к технологиям или как к чему-то большему». «Хамнет» Мэгги О’Фаррелл

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