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«Я вернулся к книгам, которые бы мне понравились в детстве»: 5 любимых книг Билла Гейтса в 2021 году

Виктория Шанина
Сегодня в 15:54

По традиции в конце года Билл Гейтс делится пятью любимыми книгами из тех, которые он успел прочитать за последние 12 месяцев. В новой подборке бизнесмен собрал романы Энди Уира, написавшего «Марсианина», Джеффа Хокинса — автора теории работы мозга на основе модели «память-предсказание», главреда Time Уолтера Айзексона и других современников. Пересказываем рекомендации Гейтса.

«Когда я был ребенком, я был одержим научной фантастикой. Мы с Полом Алленом потратили бы бесчисленное количество часов на обсуждение оригинальной трилогии Айзека Азимова „Основание“. Я прочитал каждую книгу Эдгара Райса Берроуза и Роберта Хайнлайна. В этих историях для меня было что‑то настолько захватывающее, что раздвигало границы возможного», — пишет Билл Гейтс в своем блоге.

По его словам, с возрастом в его жизни стало больше научно-популярной литературы — бизнесмену более актуальным стали казаться знания о реальном мире. Но в последнее время он вернулся к книгам, которые нравились ему в детстве.

В свою рождественскую подборку Гейтс включил как пару фантастических, так и две научно-популярные книги. А еще в ней можно найти роман, который заставил его «взглянуть в новом свете на одну из самых известных фигур истории».

«Тысяча мозгов: Новая теория интеллекта»

Джефф Хокинс

© Giphy

Хокинс — нейробиолог и сооснователь компании по производству персональных компьютеров Palm Computing. В книге «Тысяча мозгов: Новая теория интеллекта» он представляет новую теорию о работе мозга и искусственного интеллекта.

Вместе со своей командой Джефф Хокинс обнаружил, что мозг использует картографические структуры для построения модели мира, но не одной, а сотен тысяч различных моделей всего, что мы знаем. Это открытие позволяет Хокинсу ответить на важные вопросы о том, как люди воспринимают мир и как формируется мышление.

«Если вам интересно узнать больше о том, что может потребоваться для создания настоящего искусственного интеллекта, эта книга предлагает увлекательную теорию. Хокинс, возможно, наиболее известен как сооснователь PalmPilot, но он потратил десятилетия, размышляя о связях между нейробиологией и машинным обучением, и нет лучшего введения в его мышление, чем эта книга», — пишет Билл Гейтс.

«Проект „Да здравствует Мария“»

Энди Уир

© Bill Gates/YouTube

Наибольшую популярность Уир получил благодаря роману «Марсианин» и его экранизации 2015 года режиссера Ридли Скотта. Гейтс отметил, что, как и большинство людей, впервые познакомился с творчеством Энди Уира благодаря этой книге, однако новые его работы привлекают не меньше.

«Его последний роман — это дикая история о школьном учителе естествознания, который просыпается в другой звездной системе, не помня, как он туда попал. Остальная часть истории посвящена тому, как он использует науку и технику, чтобы спастись. Это веселое чтиво, и я осилил его всего за один уик-энд», — поделился автор подборки.

«Взломщица кода»

Уолтер Айзексон

В бестселлере «Взломщица кода» журналист и писатель Уолтер Айзексон рассказывает об одной из создательниц технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 и лауреате Нобелевской премии по химии Дженнифер Доудне. Книга посвящена генной инженерии и влиянии новых технологий в области генетики на будущее человечества.

«Система редактирования генов CRISPR является одним из самых крутых и, возможно, самых значимых научных прорывов последнего десятилетия. Я знаком с этим из‑за моей работы в фонде — мы финансируем ряд проектов, которые используют эту технологию. Но о многом я узнал именно из этой всеобъемлющей и написанной доступным языком книги. <…> Айзексон хорошо справляется с освещением наиболее важных этических вопросов, связанных с редактированием генов», — рассказывает Гейтс.

«Клара и Солнце»

Кадзуо Исигуро

© Giphy

В центре сюжета — история андроида по имени Клара, которая едва появилась на свет. Ее судьба будет зависеть от того, кто ее купит. Роботу предстоит узнать, что такое семья, преданность, дружба и человечность.

Билл Гейтс сказал: «Мне нравятся хорошие истории о роботах, и роман Исигуро про искусственную подругу больной молодой девушки не является исключением. Хотя это происходит в антиутопическом будущем, роботы не являются силой зла. Вместо этого они служат компаньонами людей. Эта книга заставила меня задуматься о том, как может выглядеть жизнь с суперинтеллектуальными роботами и будем ли мы относиться к такого рода машинам как к технологиям или как к чему-то большему».

«Хамнет»

Мэгги О’Фаррелл

© Giphy

Действие романа происходит в 1580-х годах в Англии, во время эпидемии чумы. Главные герои — молодой учитель латыни и эксцентричная девушка, в которую он влюбляется. В книге О`Фаррелл делится своим взглядом на жизнь Уилльяма Шекспира и пытается выяснить, что его вдохновляло.

«Если вы поклонник Шекспира, вам понравится этот трогательный роман о том, как его личная жизнь могла повлиять на написание одной из его самых известных пьес. О’Фаррелл построила свою историю на двух фактах, которые, как мы знаем, правдивы о поэте: его сын Хамнет умер в возрасте 11 лет, а пару лет спустя Шекспир написал трагедию под названием „Гамлет“. Мне особенно понравилось читать о его жене Энн, которая здесь изображена почти сверхъестественной фигурой», — заключил бизнесмен,

По случаю выпуска подборки Гейтс опубликовал видео на своем ютьюб-канале. И, так как это своеобразные итоги года, оно получилось очень новогодним.

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