У гражданина Германии, выезжавшего из РФ, нашли 0,09 грамма ТГК. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

В августе прошлого года в России к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков приговорили американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Сотрудники Шереметьево обнаружили в ее багаже вейп с 0,702 грамма гашишного масла. Спортсменка отметила, что медицинскую марихуану ей прописал врач, а картриджи с ней она привезла по невнимательности. В декабре того же года Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, которого осудили в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма.