У гражданина Германии, выезжавшего из РФ, нашли 0,09 грамма ТГК. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

У гражданина Германии, который выезжал из России на своем авто, обнаружили 0,091 грамма тетрагидроканнабинола (наркотическое действующее вещество в марихуане). Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, пишет Baza.
49-летний Ойген Йос пытался выехать из России через пункт пропуска «Бурачки» в Псковской области. Во время досмотра у него нашли небольшое количество измельченного вещества. Экспертиза показала, что это ТГК.
Сейчас мужчину проверяют по статье 229.1 УК (контрабанда наркотиков), вторая часть которой предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. Дело пока не заведено.
В августе прошлого года в России к 9 годам колонии по делу о контрабанде наркотиков приговорили американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Сотрудники Шереметьево обнаружили в ее багаже вейп с 0,702 грамма гашишного масла. Спортсменка отметила, что медицинскую марихуану ей прописал врач, а картриджи с ней она привезла по невнимательности. В декабре того же года Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, которого осудили в США в 2012 году на 25 лет тюрьмы по обвинениям в торговле оружием и поддержке терроризма.