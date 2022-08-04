перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков 18:29
Вышел трейлер фильма «Банши Инишира» с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях 18:10
Идрис Эльба сыграет главную роль в новом шпионском триллере от Netflix 17:09
«Винзавод» запустил опен-колл для кураторов и независимых объединений 16:58
Объявлен лонг-лист премии «Просветитель.Перевод» за лучший нон-фикшен 16:18
«Юрент» запустил годовую подписку на электросамокаты 16:07
Софья Сандурская/Агентство «Москва»
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве 15:22
В «Мутаборе» пройдет музыкальный фестиваль «Синестетик» 14:54
Премьера мультфильма «Гарфилд» с голосом Криса Пратта состоится в феврале 2024 года 14:53
Роспотребнадзор расширил список пляжей в Ленобласти, разрешенных для купания 13:55
В Kion вышел фильм о единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году 12:58
eyeswashere/Unsplash
МИД планирует выслать норвежского консула из‑за ее высказываний про русских 12:39
В России число жертв в ДТП с электросамокатами выросло вдвое за полгода 11:22
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО 10:42
В аптеках закончился урологический препарат «Дриптан». Он не появится в России до весны 2023 года 9:44
Из соцсетей Джанет Янг
Продюсер Джанет Янг стала новым президентом Американской киноакадемии 8:58
Моника Левински попросила Бейонсе убрать ее имя из текста песни «Partition» 3:00
Рина Саваяма выпустила песню «Hold the Girl» и клип на нее 2:19
В Италии арестовали имущество архитектора Ланфранко Чирилло. В 2014 году он получил гражданство РФ 1:31
Warner Bros. выпустит сиквел «Джокера» в октябре 2024 года 0:37

Суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:29

Химкинский суд Подмосковья признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое решение приняла судья Анна Сотникова. Она рассматривала дело против спортсменки, которая в феврале была задержана в аэропорту Шереметьево из‑за картриджей для вейпа в ее багаже, содержащих гашишное масло.

Прокуратура попросила приговорить двукратную олимпийскую чемпионку к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона рублей. По мнению прокурора, в ходе следствия не было выявлено отягчающих или смягчающих вину обстоятельств.

«Я бы просила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает невозможным, то считаю необходимым назначить наказание с учетом личности Грайнер и роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола. Прошу назначить ей более мягкое наказание», — сказала в суде адвокат Мария Благоволина.

В багаже Грайнер обнаружили 0,702 г гашишного масла. Спортсменка заявила, что вейп с медицинской марихуаной ей прописал врач в качестве обезболивающего. Баскетболистка признала, что привезла вейп в Россию, однако она отрицает, что намеренно нарушила закон.

В своем последнем слове Грайнер повторила, что привезла картриджи с собой по невнимательности. «Это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс», — сказала девушка.

«Я хотела бы извиниться перед товарищами по команде за ту ошибку, которую я допустила, за тот позор. Я так же хочу извиниться перед своей гражданской супругой, родителями, братьями, сестрами. Я не хотела нарушить законы Российской Федерации. Я надеюсь, в своем приговоре вы не закончите мою жизнь», — добавила она.

Бриттни Грайнер является одной из самых ярких баскетболисток мира. С 2015 года она выступает за клуб «УГМК Екатеринбург». По сообщениям СМИ, власти США пытаются обменять Грайнер на отбывающего тюремное заключение Виктора Бута.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
рок
«Музыка с сильным характером»: Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Чайф», «Моральный кодекс»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
комедия
Убойный монтаж
Зомби-комедия от режиссера оскароносного «Артиста»
джаз
Hot Havana Orchestra
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить