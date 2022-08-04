Суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков

Химкинский суд Подмосковья признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое решение приняла судья Анна Сотникова. Она рассматривала дело против спортсменки, которая в феврале была задержана в аэропорту Шереметьево из‑за картриджей для вейпа в ее багаже, содержащих гашишное масло.

Прокуратура попросила приговорить двукратную олимпийскую чемпионку к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в размере миллиона рублей. По мнению прокурора, в ходе следствия не было выявлено отягчающих или смягчающих вину обстоятельств.

«Я бы просила суд оправдать мою подзащитную, но если суд посчитает невозможным, то считаю необходимым назначить наказание с учетом личности Грайнер и роли, которую она сыграла в развитии российского баскетбола. Прошу назначить ей более мягкое наказание», — сказала в суде адвокат Мария Благоволина.

В багаже Грайнер обнаружили 0,702 г гашишного масла. Спортсменка заявила, что вейп с медицинской марихуаной ей прописал врач в качестве обезболивающего. Баскетболистка признала, что привезла вейп в Россию, однако она отрицает, что намеренно нарушила закон.

В своем последнем слове Грайнер повторила, что привезла картриджи с собой по невнимательности. «Это была честная ошибка, которую я допустила, собирая вещи в спешке и испытывая постковидный стресс», — сказала девушка.

«Я хотела бы извиниться перед товарищами по команде за ту ошибку, которую я допустила, за тот позор. Я так же хочу извиниться перед своей гражданской супругой, родителями, братьями, сестрами. Я не хотела нарушить законы Российской Федерации. Я надеюсь, в своем приговоре вы не закончите мою жизнь», — добавила она.

Бриттни Грайнер является одной из самых ярких баскетболисток мира. С 2015 года она выступает за клуб «УГМК Екатеринбург». По сообщениям СМИ, власти США пытаются обменять Грайнер на отбывающего тюремное заключение Виктора Бута.