Реклама
Новости
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на Витора Бута
Семён Гудошников
Сегодня в 16:14

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в России по наркотической статье, обменяли на Виктора Бута. Первым об этом сообщил CNN со ссылкой на источник. После этого успешный обмен подтвердил МИД России.

По словам ведомства, обмен произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. В МИД заявили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению Бута в схему обмена.

Как отмечает CNN, еще одного американца — Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже — в процедуру обмена не включили. Его адвокат сообщил, что Уилан остается в колонии, обсуждение вопроса о его обмене продолжается.

Новость дополняется.

расскажите друзьям
теги
МИД России
люди
Бриттни ГрайнерВиктор БутПол Уилан
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»