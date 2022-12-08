Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на Витора Бута

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в России по наркотической статье, обменяли на Виктора Бута. Первым об этом сообщил CNN со ссылкой на источник. После этого успешный обмен подтвердил МИД России.
По словам ведомства, обмен произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. В МИД заявили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению Бута в схему обмена.
Как отмечает CNN, еще одного американца — Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже — в процедуру обмена не включили. Его адвокат сообщил, что Уилан остается в колонии, обсуждение вопроса о его обмене продолжается.
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