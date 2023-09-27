World of Reel: Кристофер Нолан все еще может стать режиссером нового фильма про Джеймса Бонда

Про кандидатуру Нолана издание тогда писало, что у него могут возникнуть творческие разногласия с продюсером. «[Брокколи,] как правило, берет контроль в свои руки, когда дело доходит до творческого видения фильмов о Бонде, над которыми она работает. А Нолан хочет полной творческой свободы, о чем он заявлял публично», — заявлял World of Reel.