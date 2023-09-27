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World of Reel: Кристофер Нолан все еще может стать режиссером нового фильма про Джеймса Бонда

Виктория Шанина
Сегодня в 16:07

В голливудское инфополе вернулись разговоры о возможном участии Кристофера Нолана в съемках следующего фильма бондианы в качестве режиссера. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на источник, близкий к франшизе.

По словам собеседника издания, канал EON и студия Amazon считают, что идеи Нолана противоречат задумкам руководства. Если EON хочет выпустить полную перезагрузку франшизы в современных декорациях, то режиссер склоняется скорее к адаптации романов Яна Флеминга в близких к книжным описаниям декорациях.

При этом EON и Amazon уверены, что благодаря Кристоферу Нолану следующие фильмы про Джеймса Бонда точно будут коммерчески успешными. Как они планируют разрешить эту дилемму, пока неясно. Однако вероятность, что Нолан станет режиссером новых лент бондианы, пока сохраняется.

Ранее World of Reel писал, что постановщиком новой картины про Джеймса Бонда может также стать Мэттью Вон. По слухам, продюсер многих частей бондианы Барбара Брокколи уже обсуждала с Воном возможные съемки предстоящего фильма.

Про кандидатуру Нолана издание тогда писало, что у него могут возникнуть творческие разногласия с продюсером. «[Брокколи,] как правило, берет контроль в свои руки, когда дело доходит до творческого видения фильмов о Бонде, над которыми она работает. А Нолан хочет полной творческой свободы, о чем он заявлял публично», — заявлял World of Reel.

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