Слухи о том, что Мэттью Вон может стать режиссером новой бондианы, появились в сентябре. Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что продюсер многих частей бондианы Барбара Брокколи уже обсуждала с Воном возможные съемки предстоящего фильма и вообще руководство франшизы считает его лучшим кандидатом на кресло режиссера.