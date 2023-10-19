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«Крайне маловероятно»: Мэттью Вон — о вероятности, что он станет режиссером следующей бондианы

Виктория Шанина
Сегодня в 17:27

Британский режиссер Мэттью Вон («Звездная пыль» и «Kingsman: Секретная служба») считает, что не станет постановщиком следующего фильма про Джеймса Бонда. Об этом он заявил в комментарии Den of Geek.

«Я думаю, у меня гораздо больше шансов получить роль Джеймса Бонда, нежели стать режиссером фильма про Джеймса Бонда. Так что крайне маловероятно», — заявил Вон.

Слухи о том, что Мэттью Вон может стать режиссером новой бондианы, появились в сентябре. Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что продюсер многих частей бондианы Барбара Брокколи уже обсуждала с Воном возможные съемки предстоящего фильма и вообще руководство франшизы считает его лучшим кандидатом на кресло режиссера.

Как отмечал тогда World of Reel, Брокколи играет не последнюю роль в выборе режиссера для новых картин бондианы. Одним из предполагаемых постановщиков, по слухам, мог оказаться Кристофер Нолан, но у него могли возникнуть творческие разногласия с продюсером.

«[Брокколи], как правило, берет контроль в свои руки, когда дело доходит до творческого видения фильмов о Бонде, над которыми она работает. А Нолан хочет полной творческой свободы, о чем он заявлял публично», — пишет World of Reel.

Режиссером последней на данный момент части бондианы, которая вышла под названием «Не время умирать», выступил Кэри Дзедзи Фукунага («Настоящий детектив»). Фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли и саундтреком от Билли Айлиш дебютировал в кинотеатрах в октябре 2021 года.

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