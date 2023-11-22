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«Я неудачный эксперимент»: посмотрите новый трейлер «Бедных-несчастных»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:16

В сети появился новый трейлер фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». В американский прокат лента выйдет 8 декабря, а в Великобритании его начнут показывать 12 января.

Лента основана на одноименном романе шотландского писателя Аласдера Грея. Сюжет рассказывает о судьбе «непостоянной, чрезмерно сексуальной, эмансипированной женщины» Беллы Бакстер. Ей пересадили мозг ее же нерожденного ребенка, после того как она покончила жизнь самоубийством, чтобы спастись от жестокого мужа.

Беллу возвращает к жизни блестящий неортодоксальный ученый и по совместительству ее отец Годвин Бакстер. Но в какой‑то момент главной героине не хватает свободы, и она решает сбежать вместе с адвокатом Дунканом.

В «Бедных-несчастных» снялись Эмма Стоун, Уиллем Дефо и Марк Руффало. Сценарий написал Тони МакНамара, шоураннер сериала «Великая» с Эль Фаннинг.

Фильм стал победителем Венецианского фестиваля 2022 года. Награду «Серебряный лев» за лучшую режиссуру получил Маттео Гарроне за картину «Я — капитан». А Гран-при жюри достался «Зла не существует» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.

«Бедные-несчастные» — это не первый совместный проект Стоун и Лантимоса. В 2018 году актриса сыграла придворную даму, которая борется за место при дворе королевы в «Фаворитке». А осенью 2022 года стало известно, что актриса исполнит главную роль в новой картине режиссера «And» («И»). Лента будет основана на сценарии, который написал сам Лантимос вместе с Эфтимисом Филиппу («Убийство священного оленя», «Лобстер»).

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