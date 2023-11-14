Мизулина пожаловалась в СК на певца Шарлота, который заявил о намерении вернуться в Россию

Пару дней назад Шарлот заявил в своем инстаграме*, что собирается вернуться Россию. У своих поклонников он попросил денег на билет. По словам артиста, он записал новый альбом на русском языке и хочет его презентовать. Этот альбом «абсолютно не связан с войной и политикой», утверждает Шарлот, добавляя, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».