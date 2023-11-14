Мизулина пожаловалась в СК на певца Шарлота, который заявил о намерении вернуться в Россию

Лига безопасного интернета (ЛБИ) попросила Следственный комитет и МВД России дать правовую оценку действиям певца Шарлота. Об этом глава организации Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.
По мнению ЛБИ, в своих публикациях Шарлот выступает против военной операции, дискредитирует российскую армию, оскорбляет органы госвласти РФ и чувства верующих, выражает явное неуважение к обществу.
В качестве примера ЛБИ приводит видео Шарлота от июня 2023 года (уже удаленное), в котором певец сжег свой российский паспорт. В этом же ролике он осудил военную операцию на Украине и действия российских властей. Певец заявил о желании отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать местных жителей.
Пару дней назад Шарлот заявил в своем инстаграме*, что собирается вернуться Россию. У своих поклонников он попросил денег на билет. По словам артиста, он записал новый альбом на русском языке и хочет его презентовать. Этот альбом «абсолютно не связан с войной и политикой», утверждает Шарлот, добавляя, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».
Шарлот несколько раз делал в соцсетях заявления, которые позже оказывались фейками. Так, в его официальных аккаунтах дважды появлялись сообщения о его смерти.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.