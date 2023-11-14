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Мизулина пожаловалась в СК на певца Шарлота, который заявил о намерении вернуться в Россию

Семён Гудошников
Вчера в 14:18

Лига безопасного интернета (ЛБИ) попросила Следственный комитет и МВД России дать правовую оценку действиям певца Шарлота. Об этом глава организации Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

По мнению ЛБИ, в своих публикациях Шарлот выступает против военной операции, дискредитирует российскую армию, оскорбляет органы госвласти РФ и чувства верующих, выражает явное неуважение к обществу.

В качестве примера ЛБИ приводит видео Шарлота от июня 2023 года (уже удаленное), в котором певец сжег свой российский паспорт. В этом же ролике он осудил военную операцию на Украине и действия российских властей. Певец заявил о желании отправиться на Украину, чтобы давать там концерты и поддерживать местных жителей.

Пару дней назад Шарлот заявил в своем инстаграме*, что собирается вернуться Россию. У своих поклонников он попросил денег на билет. По словам артиста, он записал новый альбом на русском языке и хочет его презентовать. Этот альбом «абсолютно не связан с войной и политикой», утверждает Шарлот, добавляя, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».

Шарлот несколько раз делал в соцсетях заявления, которые позже оказывались фейками. Так, в его официальных аккаунтах дважды появлялись сообщения о его смерти.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Следственный комитетМВД России
люди
Екатерина Мизулина
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