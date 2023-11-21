Суд отказал нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова*. Журналист просил исключить его из реестра иноагентов, сообщил «Интерфакс».
Судья Наталья Хайретдинова посчитала включение Муратова* в перечень законным. Журналист, как посчитала она, распространял сообщения иноагентов и участвовал в их создании, а также осуществлял политическую деятельность «в форме распространения мнения» о решениях властей и «формирования общественно-политических взглядов».
Муратов* и его представители намерены обжаловать это решение. В суде экс-главред «Новой газеты» заявил, что является патриотом России и не находится ни под каким иностранным влиянием.
«Все до единого мои высказывания являются конституционными. <…> Я имею права на высказывания и свои убеждения», — подчеркнул на заседании нобелевский лауреат.
Представитель Минюста же указал, что Муратов* якобы давал интервью «иностранным информационным структурам» из недружественных государств, в частности, из Украины, Великобритании и Латвии.
«Совокупность указанных обстоятельств подтверждает законность и обоснованность решения министерства юстиции о внесении истца в реестр иностранных агентов», — сказал представитель ведомства.
Дмитрия Муратова* внесли в реестр иноагентов 1 сентября 2023 года. Нобелевский комитет осудил это решение. В «Новой газете» объявили, что Муратов покинет пост главного редактора издания на время судебного разбирательства и законности включения журналиста в перечень Минюста.