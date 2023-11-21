Суд отказал нобелевскому лауреату Дмитрию Муратову в исключении из реестра иноагентов

Судья Наталья Хайретдинова посчитала включение Муратова* в перечень законным. Журналист, как посчитала она, распространял сообщения иноагентов и участвовал в их создании, а также осуществлял политическую деятельность «в форме распространения мнения» о решениях властей и «формирования общественно-политических взглядов».