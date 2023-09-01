Главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова признали иноагентом

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него попали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, комик Руслан Белый и еще семь человек. Также в перечень включили антивоенное этническое движение «Новая Тыва» (New Tuva).
Иноагентами признали журналиста Дениса Катаева, экономиста Константина Сонина, депутата Максима Резника, диссидента Олега Радзинского, историка Майрбека Вачагаева, активиста Евгения Карпова и журналистку Ксению Ларину, также известную как Оксана Баршева.
Министерство обосновало включение этих лиц и организации «Новая Тыва» в реестр. Все они, кроме Радзинского, участвовали в создании и/или распространяли материалы иноагентов.
Радзинский же распространял недостоверную инофрмацию о решениях российских властей и выступал против военной операции на территории Украины. Он также исполнительный директор организации-иноагента.
Муратов, как отметили в ведомстве, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения» к политике России.
Белый выступал против военной операции на Украине и «осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов». В последнем уличили и Вачагаева.
Катаев «выступал за предоставление вооружения Украине», также распространял недостоверные данные о властях России и работал во французском СМИ. Баршева формировала антироссийские взгляды и является сотрудником нежелательной в России иностранной неправительственной организации.
Карпов «участвовал в массовых мероприятиях, проводимых при участии иностранных неправительственных организаций, в том числе в качестве организатора», «призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» страны, был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ.
Резник распространял недостоверные данные о властях России, «призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах», «взаимодействовал с иностранными политическими структурами».
Сонин также распространял недостоверную информацию о решениях властей и выступал респондентом на площадках, предоставляемых иностранными СМИ.
«Новая Тыва» же призывала к действиям, грозящим нарушению территориальной целостности России, выступала против СВО, распространяла недостоверные данные о властях, призывала к участию в несогласованных акциях.