Главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова признали иноагентом

Карпов «участвовал в массовых мероприятиях, проводимых при участии иностранных неправительственных организаций, в том числе в качестве организатора», «призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности» страны, был респондентом на информплощадках, предоставляемых иностранными СМИ.