Дмитрий Муратов* временно покинет пост главреда «Новой газеты»

Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов*, признанный недавно иноагентом, временно покинет пост главного редактора «Новой газеты». Исполнять его обязанности будет Сергей Соколов, говорится в рассылке для читателей издания.
«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — отметили в редакции.
Там отметили, что поддержка издания и сейчас абсолютно законна. «Новая газета» продолжает работать, как и раньше. При малейшей угрозе газета прекратит сбор донатов, добавили в издании.
Минюст внес Дмитрия Муратова в список иностранных агентов 1 сентября. По мнению ведомства, журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России.
Муратов так прокомментировал РБК получение иноагентского статуса: «Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал».
* Дмитрий Муратов внесен Минюстом в список иноагентов.