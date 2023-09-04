Дмитрий Муратов* временно покинет пост главреда «Новой газеты»

Минюст внес Дмитрия Муратова в список иностранных агентов 1 сентября. По мнению ведомства, журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России.