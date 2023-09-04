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Дмитрий Муратов* временно покинет пост главреда «Новой газеты»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:40

Лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов*, признанный недавно иноагентом, временно покинет пост главного редактора «Новой газеты». Исполнять его обязанности будет Сергей Соколов, говорится в рассылке для читателей издания.

«Муратов категорически не согласен с решением Минюста и подает в суд. По его просьбе на время судебного разбирательства редакция приостанавливает исполнение Дмитрием Муратовым функций главного редактора», — отметили в редакции.

Там отметили, что поддержка издания и сейчас абсолютно законна. «Новая газета» продолжает работать, как и раньше. При малейшей угрозе газета прекратит сбор донатов, добавили в издании.

Минюст внес Дмитрия Муратова в список иностранных агентов 1 сентября. По мнению ведомства, журналист участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» России.

Муратов так прокомментировал РБК получение иноагентского статуса: «Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал».

* Дмитрий Муратов внесен Минюстом в список иноагентов.

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