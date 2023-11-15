Гостям воронежского ресторана вручили повестки

Силовики вручили повестки примерно 50 посетителям ресторана «Форт» в Воронеже. Об этом сообщают «Вести Воронеж».
Сотрудники СОБР в масках и с оружием пришли в заведение, когда там праздновала день рождения большая компания. Праздник сорвался, поскольку у гостей начали проверять документы. Большинству из присутствующих вручили повестки для прохождения срочной службы.
По данным «TV Губерния», приглашения в военкомат выдали уроженцам Азербайджана, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.
«Их пригласили для сверки данных в военкомат. Если есть время на ресторан, значит, есть время и обратиться в военкомат для сверки данных», — заявил источник издания.
В конце октября ОМОН совершил рейд на мечеть в подмосковных Котельниках и забрал прихожан в военкомат. Там мужчин заставляли подписать контракт или отправиться на срочную службу в армию. Среди насильно увезенных в военкомат был финалист шоу «Перепой звезду!» на Первом канале Мамут Усеинов. Он отметил, что не служил по состоянию здоровья и у него есть бронь от Первого канала. После военкомата его увезли в казарму и отобрали телефон.
Через несколько дней московские следователи отчитались о возбуждении на 22 уроженцев Центральной Азии уголовных дел об уклонении от воинской службы. 80 человек, недавно получивших российский паспорт и проживающих в Москве, направили в армию.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать российского гражданства мигрантов, отказавшихся участвовать в спецоперации. «Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал он.