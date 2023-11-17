Снуп Догг бросил курить. Это не могло не стать мемом

«Стоунер века. Снуп Догг, ты навсегда сохранишь свое место в sesh [период употребления наркотических веществ], [неважно,] куришь ты или нет, и навсегда займешь почетное место на горе Кушмор [„Mount Kushmore“ — трек рэпера]. Может показаться, что это конец эпохи, но это всего лишь новая глава в книге Снупа. Вы получили нашу поддержку и уважение», — написал High Times. Журнал опубликовал аж четыре обложки своих номеров с рэпером — и на всех тот курит.