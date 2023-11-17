Снуп Догг бросил курить. Это не могло не стать мемом

Накануне Снуп Догг объявил о завязке с курением. Рэпер, с образом которого самокрутка была связана неразрывно, удивил соцсети своим решением (на это были веские причины) и стал мемом.
Само заявление Догга выглядело намеренно серьезным. Он выложил свой черно-белый снимок с руками, сложенными ладонями друг к другу. В комментариях под постом сразу появились шутки, домыслы и восхищение.
«Стоунер века. Снуп Догг, ты навсегда сохранишь свое место в sesh [период употребления наркотических веществ], [неважно,] куришь ты или нет, и навсегда займешь почетное место на горе Кушмор [„Mount Kushmore“ — трек рэпера]. Может показаться, что это конец эпохи, но это всего лишь новая глава в книге Снупа. Вы получили нашу поддержку и уважение», — написал High Times. Журнал опубликовал аж четыре обложки своих номеров с рэпером — и на всех тот курит.
Комментаторы напомнили Доггу, что на дворе ноябрь, а не День дурака, и предположили, что таким образом артист хочет запустить свою линейку аксессуаров для вейпинга. «Здоровье превыше всего. Снупс подает всем отличный пример. С уважением», — написал дизайнер Хуан Джек.
В комментариях под постом собрались спортсмены, дизайнеры и журналы, чтобы проводить эру Догга с самокруткой в зубах.
«Не волнуйся, Снуп, мы, твои ученики, продолжим твое наследие. Мы будем курить за тебя. Оставайся сильным ради нас»
«Снуп спустя неделю после того, как бросил курить»
«Снуп Догг смотрит на деньги, которые удалось сохранить после этого решения»
«Спустя месяц»
«Ты уверен, бро?»
Для многих решение Догга стало звоночком, что все меняется и когда‑то заканчивается: «Блин, мир действительно приближается к концу». Один из них перечислил другие события, которые могут сравниваться с решением рэпера: обвинения в изнасиловании против рэпера Diddy и выход GTA 6.
«Снуп Догг после последнего перекура»
«Знали бы вы, как много людей сказали мне, что Снуп бросил курить. Что он собирается сделать со мной?» На гифке: «Почему я в этом сейчас замешана?»
«Помощник Снупа по скручиванию косяков пытается предложить еще одну сигарету»
Фармацевт Джордж Анагли, узнав об этой новости, пришел к одному выводу: «Если Снуп Догг смог бросить курить, то и вы тоже сможете бросить курить».
Снуп Догг действительно тесно связан с курением марихуаны — не только на сцене, но и за кулисами. В 2012 году он отправился на Ямайку и принял растафарианство (впрочем, представители религии критиковали его за апроприацию элементов веры и даже отлучили его от церкви).
Музыкант вкладывал деньги в различные проекты, связанные с марихуаной, в том числе в производителей бумаги для самокруток, конфет с травкой или новостного издания о культуре потребления. Среди прочего у него есть доля в инвестиционном фонде Casa Verde, который вкладывает деньги в отрасль производства каннабиса, его портфолио оценивали в 200 млн долларов.
«Персональная помощница по скручиванию косяков» рэпера однажды рассказала, что артист скуривал больше 200 грамм травы, от 75 до 150 самокруток в день. Позже она была вынуждена признать, что «немного преувеличила» цифру.