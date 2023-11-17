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Снуп Догг бросил курить. Это не могло не стать мемом

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:45

Накануне Снуп Догг объявил о завязке с курением. Рэпер, с образом которого самокрутка была связана неразрывно, удивил соцсети своим решением (на это были веские причины) и стал мемом.

Само заявление Догга выглядело намеренно серьезным. Он выложил свой черно-белый снимок с руками, сложенными ладонями друг к другу. В комментариях под постом сразу появились шутки, домыслы и восхищение.

© Изображение: Snoop Dogg/X

«Стоунер века. Снуп Догг, ты навсегда сохранишь свое место в sesh [период употребления наркотических веществ], [неважно,] куришь ты или нет, и навсегда займешь почетное место на горе Кушмор [„Mount Kushmore“ — трек рэпера]. Может показаться, что это конец эпохи, но это всего лишь новая глава в книге Снупа. Вы получили нашу поддержку и уважение», — написал High Times. Журнал опубликовал аж четыре обложки своих номеров с рэпером — и на всех тот курит.

Комментаторы напомнили Доггу, что на дворе ноябрь, а не День дурака, и предположили, что таким образом артист хочет запустить свою линейку аксессуаров для вейпинга. «Здоровье превыше всего. Снупс подает всем отличный пример. С уважением», — написал дизайнер Хуан Джек.

В комментариях под постом собрались спортсмены, дизайнеры и журналы, чтобы проводить эру Догга с самокруткой в зубах.

«Не волнуйся, Снуп, мы, твои ученики, продолжим твое наследие. Мы будем курить за тебя. Оставайся сильным ради нас»

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«Снуп спустя неделю после того, как бросил курить»

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«Снуп Догг смотрит на деньги, которые удалось сохранить после этого решения»

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«Спустя месяц»

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«Ты уверен, бро?»

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Для многих решение Догга стало звоночком, что все меняется и когда‑то заканчивается: «Блин, мир действительно приближается к концу». Один из них перечислил другие события, которые могут сравниваться с решением рэпера: обвинения в изнасиловании против рэпера Diddy и выход GTA 6.

«Снуп Догг после последнего перекура»

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«Знали бы вы, как много людей сказали мне, что Снуп бросил курить. Что он собирается сделать со мной?» На гифке: «Почему я в этом сейчас замешана?»

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«Помощник Снупа по скручиванию косяков пытается предложить еще одну сигарету»

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Фармацевт Джордж Анагли, узнав об этой новости, пришел к одному выводу: «Если Снуп Догг смог бросить курить, то и вы тоже сможете бросить курить».

Снуп Догг действительно тесно связан с курением марихуаны — не только на сцене, но и за кулисами. В 2012 году он отправился на Ямайку и принял растафарианство (впрочем, представители религии критиковали его за апроприацию элементов веры и даже отлучили его от церкви).

Музыкант вкладывал деньги в различные проекты, связанные с марихуаной, в том числе в производителей бумаги для самокруток, конфет с травкой или новостного издания о культуре потребления. Среди прочего у него есть доля в инвестиционном фонде Casa Verde, который вкладывает деньги в отрасль производства каннабиса, его портфолио оценивали в 200 млн долларов.

«Персональная помощница по скручиванию косяков» рэпера однажды рассказала, что артист скуривал больше 200 грамм травы, от 75 до 150 самокруток в день. Позже она была вынуждена признать, что «немного преувеличила» цифру.

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