Минобрнауки: в вузах обучаются около 12,9 тыс. участников боевых действий на Украине

Почти 35 тыс. военных, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины, и членов их семей обучаются в российских вузах. Об этом сообщает ТАСС со слов замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского.
Всего в вузах учатся 12 855 участников российской спецоперации, остальные 21 643 — родственники. На бесплатное обучение перевели 448 военных и 420 их детей, уточнил Могилевский. Еще 220 военных и их детей приняты на подготовительные отделения вузов за счет бюджетных средств.
991 военному и их близким родственникам вуз предоставил стопроцентную скидку на обучение за счет средств от приносящей доход деятельности, еще 2556 участникам военной операции и их близким родственникам предоставлена скидка менее 100%, пишет информагентство.
По словам Могилевского, около 3700 военным из зоны боевых действий и их близким родственникам оказана психологическая помощь, а также помощь в социализации.
Владимир Путин подписал указ о квотах на обучение в вузах для детей участников военной операции в мае прошлого года. Согласно ему, университеты ежегодно устанавливают отдельную квоту для таких категорий граждан в размере не менее 10% от общего объема бюджетных мест. При этом детям военных, которые во время боевых действий получили ранения или погибли, сдавать экзамены необязательно, достаточно аттестата. Тем, чьи родители участвовали в спецоперации, но не были ранены, экзамены сдавать нужно.
В августе выпускник из Подмосковья рассказал, что поступил в МФТИ со 127 суммарными баллами по ЕГЭ. Проходной балл на выбранную им специальность — физтех-школа ПМИ — составляет 291. Молодого человека зачислили в вуз по отдельной льготе: его отец участвовал в боевых действиях на Украине, где получил ранение.