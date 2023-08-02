Следствие засекретило дело против Игоря Стрелкова. Судебные заседания будут закрытыми

Следствие засекретило расследование уголовного дела о призывах к экстремизму в интернете против Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщил Baza его адвокат Гаджи Алиев. То же самое рассказал РБК второй адвокат обвиняемого Александр Молохов.
Все судебные заседания по делу Стрелкова будут проходить в закрытом режиме. Молохов подчеркнул, что других подробностей рассказать не может из‑за подписки о неразглашении сведений, которые составляют гостайну: «Статья 283 УК — дело серьезное».
В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.
Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета из‑за публикации двух постов в телеграм-канале. По словам его защитника, в них говорилось о «крымской проблематике» и выплатах военнослужащим. Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября.
Стрелков неоднократно критиковал руководство страны и решения Минобороны. В сентябре 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил ему, что критические высказывания о спецоперации допустимы в рамках закона, но грань весьма тонкая.