Следствие засекретило дело против Игоря Стрелкова. Судебные заседания будут закрытыми

Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму с использованием интернета из‑за публикации двух постов в телеграм-канале. По словам его защитника, в них говорилось о «крымской проблематике» и выплатах военнослужащим. Суд отправил Стрелкова под арест до 18 сентября.