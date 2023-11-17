Путин назвал представителей ЛГБТ «тоже частью общества»

Владимир Путин высказался о правах представителей ЛГБТ на Петербургском культурном форуме. Президент заявил, что «сексуальные меньшинства», трансгендеры и другие «трансформаторы» — это тоже часть общества, а стремление к равноправию должно быть везде.
«Действительно, мы видим, что на всяких конкурсах западных, чтобы что‑то выиграть, надо показать что‑то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов… Много всяких названий.
Но вот что я бы хотел сказать: они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают конкурсы, вот это ни к чему. Но это стремление к равноправию, оно должно быть везде, во всем», — сказал Путин.
Ранее Минюст подал в Верховный суд иск о признании «международного общественного движения» ЛГБТ экстремистской организацией. «В деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <…> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни», — считают в ведомстве.
В конце 2022 года Госдума приняла закон о запрете «гей-пропаганды» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков запрещено распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола. За первые полгода с начала действия закона было составлено 33 протокола по соответствующей административной статье.