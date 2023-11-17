Путин назвал представителей ЛГБТ «тоже частью общества»

Но вот что я бы хотел сказать: они тоже — эти темы и эти люди — имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают конкурсы, вот это ни к чему. Но это стремление к равноправию, оно должно быть везде, во всем», — сказал Путин.