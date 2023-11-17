Компания IBM отозвала рекламу в X из‑за антисемитских постов Илона Маска

Позже Маск обратил внимание на Антидиффамационную лигу (ADL), некоммерческую организацию, которая борется с антисемитизмом. Предприниматель заявил, что эта группа «несправедливо нападает на западное большинство», потому что она не может «критиковать меньшинства, которые являются их главной угрозой». Ранее Маск угрожал подать в суд на ADL из‑за ее критики слабой модерации сервиса X. По мнению организации, модерация в соцсети способствует распространению антисемитизма.