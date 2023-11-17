Компания IBM отозвала рекламу в X из‑за антисемитских постов Илона Маска

Некоммерческая организация Media Matters обратила внимание IBM, Apple, Comcast и других компаний на то, что реклама их сервисов в соцсети размещена по соседству с пронацистским контентом. После этого IBM убрала всю рекламу в X, заявив, что «совершенно нетерпима к разжиганию ненависти и дискриминации».
В день, когда стало известно о решении IBM, Маск назвал «суперстранным», что белым людям «не разрешено гордиться своей расой». Днем ранее бизнесмен публично согласился с антисемитским постом, в котором еврейские общины обвиняются в разжигании «ненависти к белым». По мнению издания The Atlantic, твиты Маска перекликаются с «самой смертоносной антисемитской теорией заговора в недавней истории Америки», которая продвигает идею о существовании «единой еврейской повестки».
Позже Маск обратил внимание на Антидиффамационную лигу (ADL), некоммерческую организацию, которая борется с антисемитизмом. Предприниматель заявил, что эта группа «несправедливо нападает на западное большинство», потому что она не может «критиковать меньшинства, которые являются их главной угрозой». Ранее Маск угрожал подать в суд на ADL из‑за ее критики слабой модерации сервиса X. По мнению организации, модерация в соцсети способствует распространению антисемитизма.
Недавно в разговоре с Джо Роганом миллиардер рассказал, что приобрел Twitter, потому что он «превратился в информационное оружие» и распространял «вирус левых идей», которые «разъедают цивилизацию».
Тем временем студия А24 и режиссер «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски готовятся снимать байопик о Маске.