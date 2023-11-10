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А24 и Даррен Аронофск снимут байопик об Илоне Маске

Максим Саблин
Сегодня в 17:02

Студия А24 и режиссёр «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски снимут байопик об Илоне Маске, узнало издание Puck и подтвердили источники Variety.

В основу ляжет биография главы SpaceX от Уолтера Айзексона. Другая его книга, посвященная Стиву Джобсу, в 2015 году также была экранизирована, роль CEO Apple тогда играл Майкл Фассбендер.

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По информации Variety, за права на биографию на рынке развернулась борьба между студиями и кинематографистами, в которой в конце концов одержала победу А24. Состав съемочной группы, как и имена актеров в главных ролях пока держится в секрете.

Аронофски известен сюрреалистическим режиссерским стилем, а также исследованием психологии своих персонажей. Например, таким был прошлогодний «Кит» с Бренданом Фрейзером, который заработал номинацию на «Оскар». Кроме этого постановщик также мог забрать награду лучшему режиссеру за работу над «Черным лебедем».

Последний на данный момент его фильм «Открытка с Земли» был показан эксклюзивно в внутри сферического развлекательного центра MSG Sphere в Лас-Вегасе в разрешении 18К, а его размер составил полпетабайта (512 терабайт или больше полумиллиона гигабайт).

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