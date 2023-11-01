Илон Маск купил Twitter, потому что соцсеть распространяла левые идеи и они «разъедают цивилизацию»

Илон Маск вновь стал гостем подкаста Джо Рогана, его запись появилась в аккаунте ведущего в X (бывшем Twitter).
В разговоре миллиардер объяснил, что приобрел соцсеть, потому что она превратилась в информационное оружие и распространяла «вирус левых идей», которые «разъедают цивилизацию». Кроме этого, он вместе с подкастером раскритиковал людей, которые носят маски, сказал, что аппараты ИВЛ наносили вред больным, а также проверил на прочность Tesla Cybertruck.
Отвечая на вопрос Рогана о том, что привело его к решению купить компанию, Маск сказал: «Наверное, это прозвучит несколько мелодраматично, но меня беспокоило то, что она оказывает разъедающее воздействие на цивилизацию и просто плохо, очень плохо влияет на людей».
«Я думаю, отчасти дело в том, что ее разработчики находятся в центре Сан-Франциско. Это прекрасный город, но все вокруг штаб-квартиры X было похоже на зомби-апокалипсис, находиться в нем было просто невыносимо», — добавил владелец X.
«И вот вы задаете себе вопрос: а что за философия привела к такому? И вот они эту философию передавали по всей планете. В других обстоятельствах она была бы нишевой и ограничена по географии. Но [разработчики] по сути [создали] информационное оружие, чтобы распространить леволиберальный вирус на умы по всей Земле. Его результат совершенно очевиден любому жителю. Сан-Франциско. Это был бы конец цивилизации», — уверен Маск.
В другой части интервью ведущий и гость обсудили влияние ковида и ограничений на их жизнь. По словам Маска, врачи в китайском Ухане сказали ему, что их главной ошибкой было назначение ИВЛ слишком большому числу людей.
«Вот что разрушало легкие, лечение вредило людям сильнее, чем болезнь. Я запостил это в твиттер, и кто‑то накричал на меня, сказал, что я не разбираюсь. Ну ладно, но я строю космические корабли с системами жизнеобеспечения, а ты чем занимаешься?» — сказал Маск.
Затем миллиардер и подкастер раскритиковали тех, кто все еще носит медицинские маски. Роган вспомнил, как столкнулся с молодым человеком в маске: «Наверняка с ним все будет в порядке. Но это ненормально, что он дышит воздухом со всеми бактериями из своего рта».
«Чаще всего маски даже вредят», — согласился Маск.
Также они испытали на прочность Tesla Cybertruck Маска. Миллиардер поставил 1 доллар на то, что ведущий не сможет прострелить дверь автомобиля из блочного лука.
В результате стрела с искрами отскочила от двери и оставила в ней заметную вмятину, но пробить не смогла.