Илон Маск купил Twitter, потому что соцсеть распространяла левые идеи и они «разъедают цивилизацию»

«И вот вы задаете себе вопрос: а что за философия привела к такому? И вот они эту философию передавали по всей планете. В других обстоятельствах она была бы нишевой и ограничена по географии. Но [разработчики] по сути [создали] информационное оружие, чтобы распространить леволиберальный вирус на умы по всей Земле. Его результат совершенно очевиден любому жителю. Сан-Франциско. Это был бы конец цивилизации», — уверен Маск.