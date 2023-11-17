Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» Куросавы. Для фильма создадут «аватары советских актеров»

«Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести. Для нас сейчас главное — найти пять актеров современных, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то мы пустимся в это путешествие», — добавил медиаменеджер.