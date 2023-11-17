Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» Куросавы. Для фильма создадут «аватары советских актеров»

Первый канал планирует съемки фильма «Семь самураев», главные роли в котором исполнят цифровые аватары советских актеров. Об этом рассказал гендиректор канала Константин Эрнст на Форуме объединенных культур в Петербурге, передает «Российская газета».
Продюсер уточнил, что главные роли сыграют два современных российских актера (кастинг еще не утвержден) и пять аватаров — современных артистов кино, которых с помощью технологии дипфейка превратят в «великих советских актеров в лучшей своей возрастной фазе». Одну из ролей, по словам Эрнста, в картине может исполнить Милош Бикович.
«Мало того, чтобы сеть сделала тебе убедительное во всех ракурсах лицо. Внутри аватара должен находиться актер, который будет близок по таланту к тому, кого пытается воспроизвести. Для нас сейчас главное — найти пять актеров современных, которые будут внутри образов великих советских актеров. Если мы их найдем, то мы пустимся в это путешествие», — добавил медиаменеджер.
По его словам, съемки начнутся весной 2024-го и займут не меньше года. Действие новой версии «Семи самураев» будет происходить во время Гражданской войны.
Оригинальные «Семь самураев» Акиры Куросавы вышли в 1954 году и стали одним из самых культовых фильмов в истории кино, породив большое количество ремейков и отсылок — от классического вестерна Джона Стерджеса «Великолепная семерка» до «Мандалорца» и «Мятежной Луны» Зака Снайдера.
В российском кино уже научились заменять лица актеров с помощью искусственного интеллекта. Например, во втором сезоне сериала «Контакт» актера Максима Виторгана заменили на дипфейк в уже отснятых кадрах, а его имя убрали из титров.