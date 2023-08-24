Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»

«Кстати, если не ошибаюсь, именно с этими руководителями пару лет назад у меня была очень смешная история (не знаю, смешнее ли этой): я снялся в пилоте сериала „Ева, рожай!“. И приближалось время основных съемок. И „вдруг“, и „по каким‑то причинам“ (ох уж эти эвфемизмы!) это самое руководство потребовало меня заменить на другого артиста. Продюсерам ничего не оставалось делать, и меня заменили на… (прямо даже хочется подержать интригу!) Толю Белого, который уехал из России вскоре после съемок. Ну то есть тоже победа», — поделился актер.