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Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:51

Во втором сезоне сериала «Контакт» Максима Виторгана заменили на дипфейк. На это обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе», который назвал получившегося героя «одновременно похожим на Виторгана и грустного воробушка».

Актера заменили на нейросетевой дипфейк в уже отснятых кадрах, а его имя убрали из титров.

Виторган играл в «Контакте» мужа героини Равшаны Курковой, и, как сказал сам актер в инстаграме*, это достаточно большая и системообразующая роль. По его словам, до него доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача «вырезать его оттуда совсем».

Фрагмент из сериала «Контакт». Видео: Premier

Причины замены Виторгана на дипфейк не уточняются. Сам актер лишь иронично задался вопросом: «Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» Он предположил, что задача вырезать его из сериала прозвучала «где‑то в высоких кабинетах „Газпром-медиа“».

«Кстати, если не ошибаюсь, именно с этими руководителями пару лет назад у меня была очень смешная история (не знаю, смешнее ли этой): я снялся в пилоте сериала „Ева, рожай!“. И приближалось время основных съемок. И „вдруг“, и „по каким‑то причинам“ (ох уж эти эвфемизмы!) это самое руководство потребовало меня заменить на другого артиста. Продюсерам ничего не оставалось делать, и меня заменили на… (прямо даже хочется подержать интригу!) Толю Белого, который уехал из России вскоре после съемок. Ну то есть тоже победа», — поделился актер.

Он добавил, что новый сезон «Беспринципных» также решено снимать без него.

Максим Виторган неоднократно критиковал российскую военную операцию на Украине, которую в день ее начала, 24 февраля 2022 года, назвал позором.

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