Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Контакт»

Во втором сезоне сериала «Контакт» Максима Виторгана заменили на дипфейк. На это обратил внимание телеграм-канал «Русское кино в топе», который назвал получившегося героя «одновременно похожим на Виторгана и грустного воробушка».
Актера заменили на нейросетевой дипфейк в уже отснятых кадрах, а его имя убрали из титров.
Виторган играл в «Контакте» мужа героини Равшаны Курковой, и, как сказал сам актер в инстаграме*, это достаточно большая и системообразующая роль. По его словам, до него доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача «вырезать его оттуда совсем».
Причины замены Виторгана на дипфейк не уточняются. Сам актер лишь иронично задался вопросом: «Наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?» Он предположил, что задача вырезать его из сериала прозвучала «где‑то в высоких кабинетах „Газпром-медиа“».
«Кстати, если не ошибаюсь, именно с этими руководителями пару лет назад у меня была очень смешная история (не знаю, смешнее ли этой): я снялся в пилоте сериала „Ева, рожай!“. И приближалось время основных съемок. И „вдруг“, и „по каким‑то причинам“ (ох уж эти эвфемизмы!) это самое руководство потребовало меня заменить на другого артиста. Продюсерам ничего не оставалось делать, и меня заменили на… (прямо даже хочется подержать интригу!) Толю Белого, который уехал из России вскоре после съемок. Ну то есть тоже победа», — поделился актер.
Он добавил, что новый сезон «Беспринципных» также решено снимать без него.
Максим Виторган неоднократно критиковал российскую военную операцию на Украине, которую в день ее начала, 24 февраля 2022 года, назвал позором.