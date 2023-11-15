СК и Генпрокуратура проверят законность взрыва на карте от Дептранса Москвы в Counter-Strike 2

Следственный комитет и Генпрокуратуру попросили оценить законность моделирования теракта в метро Москвы на турнире по Counter-Strike 2, сообщает ТАСС.
Карту, основанную на станции метро, представил Департамент транспорта Москвы для киберспортивного турнира «Большая киберспортивная лига» две недели назад. Она называется Map Mosmetro и предоставляет сторонам террористов или контр-террористов шанс соответственно взорвать или защитить станцию «Киберспортивную». Кроме этого, карта доступна и обычным игрокам, её можно просто скачать в сети.
В органы обратилась Организация развития видеоигровой индустрии (ОРВИ). Объединение попросило ведомства дать правовую оценку использованию образов объектов критической инфраструктуры Москвы на кибертурнире.
Генеральный директор организации Василий Овичнников отмечает, что на карте воссозданы указательные надписи и реально существующая карта метрополитена в белом круге, а также световые информационные табло, турникеты, эскалаторы
Представитель АНО считает, что в условиях возросшей террористической угрозы недопустимо транслировать молодежи контент, позволяющий взять на себя роль террориста.
Counter-Strike 2 вышла в конце сентября. Она пришла на смену представленной еще в 2012 году Counter-Strike: Global Offensive.