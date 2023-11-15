СК и Генпрокуратура проверят законность взрыва на карте от Дептранса Москвы в Counter-Strike 2

Карту, основанную на станции метро, представил Департамент транспорта Москвы для киберспортивного турнира «Большая киберспортивная лига» две недели назад. Она называется Map Mosmetro и предоставляет сторонам террористов или контр-террористов шанс соответственно взорвать или защитить станцию «Киберспортивную». Кроме этого, карта доступна и обычным игрокам, её можно просто скачать в сети.