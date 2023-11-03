Департамент транспорта Москвы представил виртуальную карту станции метро «Киберспортивная», где пройдет турнир по Counter-Strike 2. 11 и 12 ноября состоится Большая киберспортивная лига (БКЛ), для которой это все и создавалось, сообщается на сайте ведомства.
По словам разработчиков, новая карта стала собирательным образом московского транспорта. На верхней части локации располагается электробусное депо, а на нижней — станция «Киберспортивная».
Сам турнир пройдет на площадке Южного речного вокзала. Понаблюдать за ходом игры можно будет онлайн; Дептранс пообещал поделиться ссылкой на стрим перед началом турнира.
Counter-Strike 2 вышла в конце сентября. Она пришла на смену представленной еще в 2012 году Counter-Strike: Global Offensive.