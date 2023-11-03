Департамент транспорта Москвы представил виртуальную карту станции метро «Киберспортивная», где пройдет турнир по Counter-Strike 2. 11 и 12 ноября состоится Большая киберспортивная лига (БКЛ), для которой это все и создавалось, сообщается на сайте ведомства.