Компания-разработчик Valve выпустила игру Counter-Strike 2 — она пришла на смену представленного еще в 2012 году Counter-Strike: Global Offensive.
Игру перевели на движок Source 2. Создатели проекта улучшили визуальные эффекты и изменили интерфейс, а также обновили систему рейтинга и усовершенствовали звук. В компании Counter-Strike 2 назвали «крупнейшим техническим скачком» в истории CS.
Кроме того, там заявили, что в новой версии игроки смогут найти все свои любимые карты и режимы игры «там, где вы их оставили». Карты, кстати, тоже получили обновление.
Практически все серверы CS:GO разработчики отключили прямо перед релизом CS-2. В новую версию культовой игры онлайн уже играют более 1 млн пользователей.
Они сообщили, что в игре появилась подтиковая структура, которая позволяет игрокам не зависеть в передвижении и стрельбе от частоты обновления сервера. Также поклонники CS отметили переработанные дымовые гранаты, появление визуальных эффектов состояние игрока и улучшенные внутриигровые предметы.