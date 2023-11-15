В МГИМО уволили замдекана после лекции Ивана Урганта

«Мы остаемся в глубочайшем непонимании, как можно уволить человека за то, что он позвал Ивана Урганта (который, в свою очередь, никак не высказывался по поводу СВО и даже не является иностранным агентом)… Если такого опытного педагога, который девять лет отработал в вузе, уволили после встречи с Ургантом, то что же будет с нами», — передает телеграм-канал слова одной из студенток.