В МГИМО уволили замдекана после лекции Ивана Урганта

Руководство МГИМО уволило замдекана Юрия Кобаладзе, который пригласил Ивана Урганта выступить с лекцией в университете, сообщает «Абзац».
Сам профессор отказался комментировать ситуацию. В пресс-службе вуза тоже не смогли объяснить увольнение.
Выступление Урганта состоялось в вузе 11 октября. Телеведущий рассказал студентам факультета международной журналистики о налаживании личных связей в медиа.
Руководство МГИМО поначалу называло новости о визите Урганта фейками. Позже RT со ссылкой на источники в ректорате МГИМО написал, что приглашение телеведущего стало личной инициативой профессора и замдекана Юрия Кобаладзе Ректорат, по данным издания, был «шокирован его решением», узнав о выступлении Урганта из СМИ.
Вскоре после публикации у Кобаладзе начались проблемы с руководством. По информации телеграм-канала «Осторожно, Москва», 14 ноября профессор заявил студентам о своем увольнении. С сайта МГИМО из раздела «Преподаватели» исчезла информация о Кобаладзе.
«Мы остаемся в глубочайшем непонимании, как можно уволить человека за то, что он позвал Ивана Урганта (который, в свою очередь, никак не высказывался по поводу СВО и даже не является иностранным агентом)… Если такого опытного педагога, который девять лет отработал в вузе, уволили после встречи с Ургантом, то что же будет с нами», — передает телеграм-канал слова одной из студенток.